Attimi di paura a Palmi, due ragazze rischiano di annegare, una in rianimazione

2 minuti per la lettura

Paura in spiaggia a Palmi dove due ragazze hanno rischiato di annegare in mare, salvate da due carabinieri fuori servizio, una delle ragazze ricoverata in rianimazione

PALMI – Momenti di paura ieri pomeriggio, 23 luglio 2025, alla Tonnara di Palmi intorno alle 16e30, sulla spiaggia libera accanto all’ex lido Miami. Due ragazzine di 12 e 14 anni di Terranova Sappo Minulio, piccolo centro nel cuore dell’Aspromonte reggino, hanno rischiato di perdere la vita in mare, dopo aver perso contatto con il fondale. Le onde erano quasi inesistenti, il mare calmo ma è bastato un passo più in là per trovarsi in difficoltà.

Le grida delle ragazzine hanno attirato l’attenzione di due carabinieri fuori servizio che si trovavano in spiaggia. Senza pensarci due volte, i militari si sono gettati in mare riuscendo a portare in salvo la 12enne, senza però accorgersi che proprio sotto di loro, sul fondale, si trovava la 14enne già priva di sensi. In un attimo uno dei due militari si è immerso riuscendo a portare in spiaggia la ragazzina, davanti ai familiari terrorizzati, che fino a quel momento non si erano accorti delle difficoltà delle due ragazzine a rimanere a galla.

PALMI, DUE RAGAZZE RISCHIANO DI ANNEGARE, SALVATE DA CARABINIERI FUORI SERVIZIO

Una volta in spiaggia, i carabinieri hanno prestato alla 14enne le prime manovre BLS ma la situazione è apparsa critica sin da subito, per cui è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato la ragazzina in ospedale prima a Gioia Tauro e successivamente, data la gravità della situazione, a Polistena. Attualmente la 14enne si trova ricoverata con una prognosi riservata, in coma farmacologico indotto; i medici l’hanno immediatamente sottoposta a una prima TAC che ha dato esito negativo; ne sarà effettuata una seconda a distanza di 24 ore ma e si escludono danni cerebrali e/o polmonari.