Rizziconi, scoperto un falso studio dentistico: due denunciati

A Rizziconi, un’indagine partita da un furto di energia elettrica ha portato al sequestro di un falso studio dentistico. Non avevano abilitazione professionale.

RIZZICONI (RC) – Un ambulatorio odontoiatrico perfettamente attrezzato, numerosi pazienti ignari e un’attività illegale che esponeva i cittadini a gravi rischi sanitari: è il quadro emerso da un’indagine dei Carabinieri della Stazione di Rizziconi, che ha portato al sequestro di uno studio dentistico abusivo e all’applicazione di misure cautelari per i due soggetti coinvolti. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha preso il via da un controllo per furto di energia elettrica. Un accertamento di routine che, grazie all’intuito dei militari, ha fatto emergere forti sospetti e ha dato il via a un’approfondita attività investigativa.

I Carabinieri hanno raccolto numerose testimonianze di pazienti, visionato chat utilizzate per fissare gli appuntamenti e svolto servizi di osservazione e attività tecniche. Questo lavoro certosino ha permesso di ricostruire l’intera attività svolta all’interno dello studio, dove venivano praticati interventi odontoiatrici come otturazioni, estrazioni, protesi e pulizie dentali, il tutto senza alcuna abilitazione professionale.

L’ambulatorio, seppur dotato di apparecchiature sofisticate, operava nella totale illegalità, mettendo a rischio la salute di molti cittadini, in particolare anziani. A conclusione dell’indagine che ha scoperto il falso studio dentistico a Rizziconi, il GIP del Tribunale di Palmi ha emesso un’ordinanza che ha disposto il sequestro dello studio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i due indagati. L’Arma dei Carabinieri, con questa operazione, ribadisce il suo costante impegno nel contrasto a pratiche illecite e pericolose che violano la legge e minacciano seriamente la salute pubblica.