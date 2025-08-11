Volpiano, 27enne reggino in hotel con 200 grammi di droga: arrestato

1 minuto per la lettura

A Volpiano, arrestato un 27enne reggino con oltre 200 grammi di droga, trovati in un hotel dopo un controllo stradale.

VOLPIANO (TORINO) – Un giovane di 27 anni, originario della provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri a Volpiano con l’accusa di detenzione di un ingente quantitativo di cocaina. L’operazione è scattata durante un controllo stradale che ha portato gli investigatori a perquisire una stanza d’albergo. L’arresto è avvenuto dopo che i militari hanno fermato un’auto con a bordo il giovane e un suo conoscente. Alla richiesta di spiegazioni sulla sua presenza nella zona, il 27enne ha dichiarato di essere ospite da alcuni parenti.

DROGA HOTEL REGGINO IN ARRRESTO

La sua versione, però, non ha convinto gli agenti, soprattutto dopo aver notato un borsello con all’interno 2.000 euro in banconote di piccolo taglio e la chiave di una camera d’albergo. Il sospetto ha spinto i carabinieri a recarsi nell’hotel indicato dalla chiave. All’interno della stanza, nascosto tra gli abiti del giovane, è stato trovato un sacchetto contenente oltre 200 grammi di cocaina. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare circa 700 dosi, per un valore di mercato stimato in diverse decine di migliaia di euro. L’uomo è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.