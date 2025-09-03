Reggio, inquietante ritrovamento all’ex cinema Orchidea: cartucce in un bottiglione

1 minuto per la lettura

Un inquietante ritrovamento all’ex cinema Orchidea dove è in realizzazione il Mediterranean Cultural Gate di Reggio Calabria, cartucce in un bottiglione a mo’ di molotov. La denuncia del sindaco Falcomatà

REGGIO CALABRIA – Un bottiglione di plastica con munizioni appese all’esterno con una busta a mo’ di molotov. È stato questo l’inquietante ritrovamento effettuato stamattina all’interno del cantiere probabilmente tra i più significativi per la rinascita della nostra città, l’ex cinema Orchidea che si trasformerà in “Mediterranean Cultural Gate” un polo culturale finanziato con 4 milioni di euro dal Pnrr e dai Patti per il Sud. L’episodio è stato immediatamente denunciato presso gli uffici della Questura di Reggio Calabria mentre la notizia è stata diffusa da Palazzo San Giorgio.

«Il ritrovamento di un contenitore con munizioni nel cantiere dell’ex cinema Orchidea, futuro “Cultural Gate” della città, inquieta, ma non spaventa. Con il massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori, la realizzazione dell’opera va avanti. Nessuno può pensare di poter fermare il cambiamento».

Il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene dopo la scoperta dell’atto a scopo intimidatorio. Il primo cittadino afferma: «Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale procede spedito. Grande merito va ascritto all’impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell’operato degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità».

«Si va avanti – conclude il sindaco Falcomatà – nella certezza che niente e nessuno potrà mai frapporsi nel processo di civiltà innescato da questa amministrazione».