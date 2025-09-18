Reggio Calabria, aggredita una agente di Polizia municipale

1 minuto per la lettura

Aggredita a Reggio Calabria agente di Polizia municipale, ad agire con violenza nei confronti del pubblico ufficiale un automobilista in stato di ebbrezza

REGGIO CALABRIA – Un grave episodio di violenza ai danni della Polizia Locale si è verificato nella serata di lunedì scorso nella zona di Pentimele. Un uomo, alla guida di un furgone parcheggiato in modo da ostruire la circolazione, ha reagito con violenza all’invito, cortese e doveroso, delle agenti a spostare il veicolo, arrivando a tentare di investirne una con il mezzo. La situazione è degenerata in pochi istanti. Alla richiesta delle due agenti di regolarizzare la sosta, l’uomo ha iniziato a inveire e oltraggiare le pubbliche ufficiali. Improvvisamente, ha messo in moto tentando di colpire una delle due con il veicolo.

Solo il rapido intervento della collega ha evitato che l’impatto si trasformasse in tragedia. Immediatamente allertata, la sala operativa ha attivato le pattuglie sul territorio. La fuga dell’aggressore è durata meno di tre minuti: l’uomo è stato individuato, inseguito e bloccato da una pattuglia con il supporto di un sottufficiale intervenuto in rinforzo. Condotto al Comando per gli accertamenti di rito, è risultato in stato di ebbrezza. Inoltre è risultato positivo al pre-test per l’uso di sostanze stupefacenti, in attesa di conferma dagli esami di laboratorio.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. L’arresto è stato successivamente convalidato in sede di giudizio per direttissima. Come previsto dalla legge, il procedimento si trova ora nella fase delle indagini preliminari e l’imputato beneficia del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.