Palmi, fucile pronto per l’uso trovato in un muro a bordo strada

A Palmi, i Carabinieri hanno trovato un fucile calibro 12 già carico e pronto per l’uso, nascosto nel muro di contenimento della strada.

PALMI (REGGIO CALABRIA) – Un’operazione dei Carabinieri di Palmi ha portato alla scoperta di un’arma potenzialmente letale, nascosta in un muro di contenimento lungo la strada provinciale che collega la città alla frazione Tonnara. I militari hanno rinvenuto un fucile calibro 12 in ottimo stato, occultato in una cavità della carreggiata e già pronto per essere utilizzato.

Il ritrovamento, supportato dai Cacciatori Calabria e dal Nucleo Cinofili, è avvenuto durante un servizio di controllo. L’arma era avvolta nel cellophane, ma ciò che ha allarmato i militari è stato lo stato di preparazione in cui si trovava: parte delle cartucce era già inserita nel caricatore, e altre 20 munizioni dello stesso calibro erano lì accanto. L’arma era dunque a disposizione per un utilizzo immediato. Il terreno dove è stato trovato il fucile appartiene a una persona già nota alle forze dell’ordine, sebbene l’area sia liberamente accessibile. Le indagini sono in corso per identificare chi ha nascosto l’arma. E, soprattutto quali fossero le sue finalità, con l’obiettivo di prevenire che potesse essere usata per attività criminali.