Tragedia a Gioiosa Jonica, incidente tra un’auto e un bus: tre morti

Tragedia sulla strada grandi comunicazioni Jonio-Tirreno, in un grave incidente stradale all’altezza di Gioiosa Jonica tra un’auto e un bus il bilancio è drammatico: tre morti

GIOIOSA JONICA – È un bilancio drammatico che si è aggravato nel corso della serata quello del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 21 ottobre 2025, sulla Strada Grandi Comunicazioni Jonio-Tirreno, all’altezza dello svincolo di Gioiosa Ionica. Nell’immediatezza dello scontro frontale avvenuto tra un autobus e un’automobile, infatti, sono morte due persone mentre una terza è rimasta gravemente ferita. Purtroppo alcune ore dopo anche la persona gravemente ferita è deceduta in seguito ai gravissimi traumi subiti nell’impatto.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso ma, purtroppo, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno trasportato la terza persona coinvolta nell’incidente in ospedale tramite l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata della Jonio-Tirreno.

Sono ancora incerte le cause che hanno portato a questo gravissimo incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’impatto tra i due veicoli e con essa le eventuali responsabilità per l’accaduto. La viabilità all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica, per diverse ore, è rimasta fortemente rallentata per permettere prima le operazioni di recupero dei corpi dei due morti e di trasporto del ferito grave, in seguito deceduto, e poi di ripristino e messa in sicurezza della strada rimuovendo le auto coinvolte nell’incidente.