Villa S. Giovanni, incendiate cinque auto a Cannitello

Villa S. Giovanni,, incendiate cinque auto, l’azione dolosa in via Columna Rhegima a Cannitello. La reazione del Comune: «Brucia anche me». Altri casi nei giorni scorsi.

QUATTRO automobili e un furgone a fuoco l’altra notte a Cannitello (frazione di Villa San Giovanni) in via Columna Rhegina. I mezzi bruciati sono stati trovati questa mattina. Un’auto è stata completamente carbonizzata, le altre hanno subito importanti danni. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, indaga il Commissariato di Villa San Giovanni. L’ipotesi di un incendio doloso e assolutamente la più probabile. Questo anche alla luce del fatto che, nei giorni scorsi, altre automobili sono andate a fuoco nella zona.

DOPO LE AUTO INCENDIATE A CANNITELLO, LA REAZIONE DEL SINDACO: RITORNA LO SLOGAN «BRUCIA ANCHE A ME»

Immediata la reazione della sindaca Giusy Caminiti che, insieme alla giunta e al gruppo consiliare “Città in Movimento” ha reso noto un comunicato nel quale si rilancia lo slogan “Brucia anche a me” descritto come «Un grido d’orgoglio e di appartenenza che negli anni bui degli incendi dolosi divenne simbolo di resistenza e dignità. Facciamolo risuonare ancora oggi, perché nessuno possa riportare indietro le lancette del tempo e calpestare la civiltà, il coraggio e la bellezza di Villa San Giovanni».

CONDANNA PER ATTI VILI E PROMESSE DI SICUREZZA

«Gli incendi dolosi – si legge nel comunicato – che nelle ultime notti hanno colpito la nostra città ci riportano indietro nel tempo, evocando ferite che pensavamo sanate. Sono atti vili, inqualificabili, che suscitano nella nostra comunità profondo sdegno e condanna. Villa San Giovanni non è e non sarà mai ciò che mostrano le terribili immagini e i video che in queste ore circolano sui social: la nostra è una comunità viva, solidale, laboriosa e perbene, capace di reagire con dignità, unità e coraggio di fronte a ogni forma di violenza, vandalismo, intimidazione o sopraffazione mafiosa».

«Accanto alle forze dell’ordine abbiamo intrapreso un percorso concreto per la sicurezza cittadina. Nel dicembre 2022 il Comune di Villa San Giovanni ha partecipato al bando nazionale per la sicurezza urbana, ottenendo un finanziamento per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza. Oggi siamo pronti a rinforzare l’azione di controllo per potenziare la rete di telecamere e garantire un controllo sempre più capillare del territorio».