Africo, anziano ferito a colpi di pistola

Paura ad Africo, nella Locride, anziano pensionato ferito gravemente a colpi di pistola nel centro cittadino. Massima riservatezza sulle indagini

AFRICO (Reggio Calabria) – Pomeriggio di paura ieri, domenica 11 gennaio, ad Africo, nel cuore della Locride, dove un anziano pensionato è rimasto gravemente ferito a colpi di pistola. L’uomo, del quale non sono state rese note le generalità, si trovava nei pressi della propria auto quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata.

ANZIANO PENSIONATO FERITO A COLPI DI PISTOLA

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stata una persona che si trovava nelle immediate vicinanze della vittima e che, subito dopo l’agguato, si è dileguata rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Soccorso da alcuni passanti e dal personale del 118, l’anziano poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili.

Sul luogo del tentato omicidio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bianco, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare il responsabile. Al momento vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Alcune persone di Africo già sentite dai carabinieri, dagli interrogatori, però, non è trapelato nulla. Sarà compito degli investigatori della Compagnia di Bianco ricostruire l’intera vicenda, individuare il movente e chi ha sparato da distanza ravvicinata i colpi di pistola contro l’anziano di Africo ferendolo in modo grave.