Messina, 4 chili di droga nascosta nel tettuccio dell’auto: arrestato un calabrese

Il cane Lord ha fiutato 4 chili di droga nascosta nel tettuccio di un’auto agli imbarchi di Messina. Nella casa il corriere calabrese trovati altri 2 chili di hashish: arrestato.

MESSINA – Un panetto di hashish dopo l’altro, tutti contrassegnati dal logo della bandiera della Spagna. È il bottino recuperato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina che, in collaborazione con i colleghi di Reggio Calabria, hanno inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti sullo Stretto, arrestando un corriere e sequestrando complessivamente 6 chilogrammi di droga.

IL CONTROLLO AGLI IMBARCHI E IL FIUTO DI LORD CHE TROVA LA DROGA NASCOSTA NELL’INTERCAPEDINE DEL TETTUCCIO DELL’AUTO

L’operazione è scattata durante i consueti controlli ai punti di imbarco dei traghetti. A tradire il corriere è stato il cane antidroga Lord: il suo fiuto infallibile ha indirizzato i militari verso un’auto che apparentemente sembrava pulita. Un’ispezione approfondita ha rivelato un ingegnoso nascondiglio: 4 chili di hashish, suddivisi in 40 panetti da 50 grammi l’uno, erano stati occultati nell’intercapedine del veicolo, precisamente nello spazio tra il tettuccio e il rivestimento interno della vettura. Il fermo a Messina è stato solo l’inizio. Analizzati i precedenti penali dell’uomo, le Fiamme Gialle della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del corriere in terra calabra. L’intuizione degli investigatori si è rivelata corretta: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti altri 2 chilogrammi di hashish. A conferma che si trattasse della stessa partita di droga, anche questi panetti riportavano lo stesso logo distintivo: la bandiera della Spagna.

IL VALORE DEL MERCATO E L’ARRESTO

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio circa 40.000 euro. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Gazzi. L’operazione conferma l’importanza del coordinamento tra i comandi delle due sponde dello Stretto nel contrasto ai flussi illegali di sostanze stupefacenti.