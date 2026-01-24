Bagnara Calabra aggredisce i vicini con un mattarello

2 minuti per la lettura

Momenti di panico a Bagnara Calabra. Un uomo ubriaco distrugge delle moto e ferisce gravemente due vicini con un mattarello. Arrestato dai Carabinieri

Pomeriggio di follia e violenza nel cuore del quartiere Marinella. Un uomo ha seminato il panico tra i residenti, scagliandosi con inaudita ferocia contro i propri vicini di casa e distruggendo ogni cosa incontrasse lungo il suo cammino. I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni e della Stazione locale hanno bloccato l’aggressore, per il quale si sono ora spalancate le porte del carcere di Reggio Calabria.

LA FURIA NEL QUARTIERE MARINELLA A BAGNARA CALABRA

Tutto è iniziato con una serie di telefonate disperate al numero di emergenza 112. I residenti della zona hanno segnalato la presenza di un uomo in totale stato di escandescenza. Quando i militari del Nucleo Radiomobile sono giunti sul posto, hanno trovato uno scenario di devastazione: due motocicli giacevano a terra completamente distrutti, mentre la facciata di un’abitazione presentava pesanti segni di danneggiamento.

LA BRUTALE AGGRESSIONE CON UN MATTARELLO

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo – apparso in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol – ha teso una vera e propria imboscata ai suoi vicini. L’aggressore ha colpito ripetutamente alla nuca un uomo del posto utilizzando parti di una pedana in legno e un mattarello da cucina. La violenza dei colpi ha lasciato la vittima con il volto maschera di sangue. Non contento, il malvivente ha sferrato un violento pugno al volto della donna che si trovava con la vittima, facendole perdere i sensi all’istante.

IL FERMO

I militari hanno immediatamente soccorso i due feriti e hanno avviato le ricerche dell’aggressore. Gli operanti hanno rintracciato l’uomo poco dopo all’interno della sua abitazione, dove presentava ancora i segni della colluttazione sulle mani. Sul luogo del delitto, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il mattarello e i pezzi di legno, entrambi ancora sporchi di sangue.

BAGNARA CALABRA, DOPO L’AGGRESSIONE CON MATTARELLO, L’ARRESTO

Mentre i sanitari trasportavano le vittime in ospedale per le cure necessarie, i Carabinieri hanno condotto l’aggressore in caserma. Al termine dell’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto le prove raccolte dai militari. Il giudice, valutando la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’indagato dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, danneggiamento e minacce.

Si precisa che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato conserva la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.