Bagaladi, sanzioni per 5.800 euro contro i tagli boschivi irregolari

1 minuto per la lettura

I Carabinieri Forestali hanno sanzionato per 5.800 euro contro i tagli boschivi irregolari a Bagaladi, accertando l’asportazione di 300 metri cubi di legname.

REGGIO CALABRIA – Continua senza sosta l’attività di vigilanza per la salvaguardia del patrimonio naturale nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Nei giorni scorsi, un’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali ha portato alla luce un importante intervento di taglio boschivo eseguito in totale spregio delle normative ambientali vigenti. L’indagine, condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi con il supporto del Nucleo di Melito Porto Salvo e dei tecnici della Regione Calabria, si è concentrata in località “Cropazza”. Gli accertamenti hanno riguardato un’area di circa un ettaro (10 mila metri quadri) coperta da un bosco ceduo di castagno.

Dalle verifiche tecniche è emerso che le operazioni di taglio erano state avviate senza alcun titolo autorizzativo valido. L’unica autorizzazione esistente, infatti, risultava scaduta dalla stagione 2022/2023. Secondo le stime degli inquirenti, la massa legnosa asportata illegalmente ammonterebbe a circa 300 metri cubi.

TAGLI BOSCHIVI IRREGOLARI A BAGALADI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

L’intervento non è rimasto impunito. I militari hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.800 euro. Il provvedimento ha colpito l’intera filiera responsabile dell’abuso: dall’impresa esecutrice dei lavori alla direzione tecnica, fino alla proprietà del fondo. Le violazioni riguardano il mancato rispetto del Regolamento Regionale forestale, strumento fondamentale per garantire che l’utilizzo delle risorse boschive non comprometta l’equilibrio del territorio.