Taurianova, occupa abusivamente un alloggio popolare: denunciato

A Taurianova, i Carabinieri hanno sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente, restituendolo all’ Aterp.

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) – Aveva occupato senza alcun titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sottraendosi alle procedure ufficiali di assegnazione. Un uomo residente in zona è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Taurianova al termine di una serie di controlli mirati sugli immobili di proprietà dell’Aterp, l’ente che gestisce il patrimonio abitativo pubblico.

L’intervento rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dall’Arma, con particolare attenzione alla corretta gestione delle case popolari e alla tutela delle famiglie regolarmente inserite in graduatoria. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo si sarebbe introdotto e stabilito nell’appartamento senza alcun provvedimento di assegnazione. L’occupazione abusiva è stata scoperta al termine di un’attività info-investigativa condotta dai militari per contrastare un fenomeno che, oltre a costituire reato, incide direttamente sui diritti di chi attende l’assegnazione di un’abitazione nel rispetto delle regole.

L’ALLOGGIO POPOLARE OCCUPATO A TAURIANOVA

Una volta accertata l’irregolarità, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo dell’immobile, allo sgombero dei locali e all’apposizione dei sigilli. L’alloggio è stato quindi restituito all’Aterp, che potrà riassegnarlo agli aventi diritto secondo i criteri previsti dalla normativa. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso la tutela del patrimonio pubblico e dell’equità sociale. In un territorio dove il tema dell’emergenza abitativa resta particolarmente sensibile. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale quindi il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.