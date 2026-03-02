Bovalino, incidente sulla Ss106, coinvolto un tir e cinque auto: 2 feriti gravi

1 minuto per la lettura

Incidente stradale tra tir e cinque auto sulla Ss106 a Bovalino: due feriti gravi, di cui uno trasportato in elisoccorso. Traffico bloccato.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Un lunedì di paura sulla Strada Statale 106 Jonica. Oggi, 2 marzo 2026, intorno alle ore 12:00, un violentissimo tamponamento a catena ha coinvolto sei mezzi: un autoarticolato e cinque vetture. Il sinistro è avvenuto al all’altezza del chilometro 84, al bivio per San Luca. Il bilancio dei feriti è pesante. Due persone sono rimaste ferite in modo grave: per una di loro si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza in un centro specializzato. L’altro ferito grave è stato trasportato in ambulanza. Gli altri occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite di varia entità; dopo essere stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario del 118, sono stati trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Locri per ulteriori accertamenti.

INCIDENTE A BOVALINO LA STRADA SS106 BLOCCATA AL TRAFFICO

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, i carabinieri della stazione di Bovalino e della radiomobile di Locri, gli agenti della Polizia. Diverse le ambulanze del 118 intervenute più un elisoccorso. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Secondo alcune dichiarazioni sarebbe che il tir avrebbe travolto un Fiat Fiorino che si era appena immesso sulla statale. L’impatto, violento, ha innescato una carambola che ha finito per travolgere altre quattro automobili che transitavano in quel momento.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione. La Statale 106 è rimasta completamente bloccata al traffico in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata dai detriti.