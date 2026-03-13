Reggio, investito da ciclomotore, 74enne muore al Gom

2 minuti per la lettura

Reggio Calabria, pedone 74enne travolto da un ciclomotore guidato da un minorenne a Ravagnese. L’uomo è morto al Gom dopo giorni di ricovero in prognosi riservata

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 74 anni è morto al Gom di Reggio Calabria dopo l’investimento da un ciclomotore nel quartiere Ravagnese. L’incidente è avvenuto il 4 marzo nel tardo pomeriggio. Il pedone ha subito gravi lesioni che hanno richiesto il ricovero immediato.

INVESTITO DA CICLOMOTORE MUORE 74ENNE

Si è concluso nel modo più tragico il grave incidente stradale avvenuto nel quartiere Ravagnese, nella zona sud della città, dove un uomo di 74 anni è stato investito da un ciclomotore guidato da un minorenne.

L’anziano, soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è morto dopo alcuni giorni di ricovero, durante i quali i medici avevano riservato la prognosi.

LA DINAMICA DELLO SCONTRO

Nel tardo pomeriggio del sinistro, il pedone stava percorrendo la strada quando il mezzo a due ruote lo ha travolto, provocandogli traumi e lesioni ritenuti subito molto gravi.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno disposto il trasferimento immediato al Gom. Al Gom l’uomo è stato sottoposto alle cure dei medici del pronto soccorso e dei reparti specialistici. Nonostante gli interventi e il monitoraggio continuo, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.

ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE UN RAGAZZO MINORENNE

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale di Reggio Calabria, che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato fin da subito gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Alla guida del ciclomotore c’era un ragazzo minorenne, che procedeva lungo l’arteria del quartiere al momento dell’impatto con il pedone.

Il veicolo a due ruote posto sotto sequestro per consentire tutti gli approfondimenti tecnici necessari, dalle verifiche sulle condizioni del mezzo alle valutazioni sulle velocità e sulle eventuali responsabilità.

LE INDAGINI

La Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo d’indagine per fare piena luce sull’accaduto e per inquadrare, anche sotto il profilo penale, la posizione del giovane conducente e degli eventuali soggetti che avevano la responsabilità del ciclomotore.

In questa fase, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, acquisendo immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e analizzando la documentazione sanitaria relativa al ricovero e al successivo decesso dell’uomo.