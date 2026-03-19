Palmi, incendio a un’auto: arrestato 56enne, tradito dalla camminata

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Incastrato dalla camminata claudicante nei video e dalle bottiglie di benzina, l’arrestato confessa l’incendio ai danni di un’auto parcheggiata a Palmi.

PALMI (REGGIO CALABRIA)– Una sagoma scura, il volto coperto da un cappuccio e una tanica di liquido infiammabile. Sembrava il piano perfetto per un atto intimidatorio notturno, ma a incastrare un piromane di 56 anni è stato un dettaglio fisico inconfondibile: la sua camminata claudicante. L’uomo, un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli Agenti del Commissariato di Palmi su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

IL RAID NOTTURNO IN VIA GUERRISI

Tutto ha avuto inizio la notte del 26 febbraio 2026. Una volante della Polizia è intervenuta per un incendio che stava divorando un’autovettura parcheggiata nei cortili interni di alcuni complessi residenziali in via Guerrisi. Domate le fiamme, gli investigatori hanno immediatamente acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le immagini non hanno lasciato dubbi sulla natura dolosa dell’evento: il video ha immortalato un uomo vestito di scuro mentre versava liquido infiammabile sulla parte anteriore del veicolo per poi innescare il rogo. Nonostante il travisamento, gli agenti avrebbero così riconosciuto le caratteristiche fisiche e il particolare incedere claudicante del sospettato.

LE PROVE DELL’INCENDIO ALL’AUTO E LA CONFESSIONE SORPRESA DELL’ARRESTATO DAVANTI AI POLIZIOTTI DI PALMI

La perquisizione domiciliare, disposta dal magistrato titolare dell’indagine, ha fornito il riscontro definitivo. All’interno dell’abitazione del 56enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due bottigliette di plastica vuote, che pare emanassero un forte odore di benzina. Il giorno successivo l’uomo si è presentato spontaneamente in Commissariato. Davanti agli agenti ha ammesso le proprie responsabilità, nel tentativo di mitigare le conseguenze di un gesto compiuto in palese violazione delle prescrizioni di legge. Al momento del reato, infatti, il 56enne stava usufruendo della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La gravità della condotta e la pericolosità sociale dimostrata hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a revocare immediatamente il beneficio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato prelevato dai poliziotti e accompagnato presso la casa circondariale di Palmi, dove dovrà ora scontare la sua pena in regime di detenzione ordinaria