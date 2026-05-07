Morte sul lavoro, operaio precipita da un tetto ad Anoia

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Precipita da un tetto di un’abitazione mentre era al lavoro ad Anoia: un operaio originario di Gioia Tauro e perde la vita sul colpo; accertamenti dei carabinieri sulla sua morte

ANOIA – Finisce in tragedia ad Anoia un’ordinaria giornata di lavoro. Nel pomeriggio di oggi (7 maggio 2025) tra le ore 17:30 e le 18:00, un operaio è precipitato dal tetto di un’abitazione privata. L’uomo, originario di Gioia Tauro, stava montando una lamiera, presumibilmente sprovvisto dell’adeguata imbracatura, e a causa del forte vento è precipitato in strada sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo.

Vi sarebbe, secondo alcune testimonianze ancora da vagliare, un’eventuale caduta di un altro operaio il quale si sarebbe aggrappato a una lamiera salvandosi.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.