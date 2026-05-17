Scontro fatale nella Locride sulla 106: morto un 17enne, grave un suo coetaneo

2 minuti per la lettura

Tragedia nella Locride dopo uno scontro auto moto fatale per un 17enne di Ferruzzano morto sul colpo, grave un suo coetaneo

Tragedia sulla Statale 106 nella Locride, muore 17enne di Ferruzzano, gravissimo un coetaneo

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 17 anni, Bruno Morabito, originario di Ferruzzano, nel cuore della Locride. Il tragico impatto si è verificato lungo la strada statale 106, nei pressi di Bianco, a circa 500 metri di distanza dalla Compagnia dei Carabinieri di Bianco.

LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie e al vaglio degli investigatori, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un’automobile e una motocicletta sulla quale viaggiavano due giovani. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al minorenne ferruzzanese, deceduto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 112 con diverse ambulanze. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gravissime, invece, le condizioni del secondo ragazzo che si trovava sul motociclo: il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

NELLO SCONFORTO L’INTERA COMUNITA’ DI FERRUZZANO

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate per ore nei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte del 17enne ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Ferruzzano, profondamente colpita da una tragedia che coinvolge una famiglia molto conosciuta nel piccolo centro jonico. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza comparsi già nelle ore successive all’incidente.

Il sindaco di Ferruzzano, Domenico Pizzi, ha manifestato la solidarietà e la vicinanza dell’intera amministrazione comunale ai familiari della vittima. Non si esclude che, nella giornata in cui saranno celebrati i funerali del giovane, il primo cittadino possa proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione al dolore che ha colpito la comunità.