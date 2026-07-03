Reggio, ricette false e rimborsi illeciti: 6 misure cautelari per medici e farmacisti

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Ricette false e rimborsi illeciti: nell’indagine dei carabinieri Nas a Reggio Calabria coinvolte sei professionisti tra medici e farmacisti accusati di truffa.

REGGIO CALABRIA — Sembrerebbe essere un collaudato sistema di frode ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale quello smantellato dai Carabinieri del Nas di Reggio Calabria. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno spinto il Giudice per le indagini preliminari a emettere un’ordinanza di custodia cautelare e interdittiva nei confronti di sei persone, tra cui figurano medici e farmacisti dell’area reggina. Le indagini sono della Procura di Reggio Calabria. Le accuse contestate a vario titolo sono di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica.

I PROVVEDIMENTI: ARRESTI DOMICILIARI E SOSPENSIONI PROFESSIONALI

L’ordinanza eseguita dai militari dell’Arma ha disposto misure differenziate per i sei indagati. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari. Un medico è stato colpito dalla misura interdittiva dall’esercizio dell’ufficio pubblico e dal divieto di esercitare la professione medica per la durata di sei mesi. Mentre due indagati hanno ricevuto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’indagine è stata condotta unendo i metodi di osservazione tradizionali a una massiccia attività di intercettazione telefonica e ambientale.

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Al centro del sistema fraudolento ci sarebbe la titolare di una farmacia della provincia reggina. Secondo quanto accertato dai Carabinieri del Nas, la donna avrebbe stretto un vero e proprio patto illecito con tre medici di medicina generale. La donna sarebbe stata supportata attivamente dal padre (anche lui medico) e da una dipendente della stessa farmacia. I medici di base compilavano prescrizioni farmaceutiche fittizie, intestandole formalmente a ignari pazienti, senza alcuna visita preliminare o reale necessità terapeutica. In cambio di questo “favore”, i medici ricevevano un corrispettivo in denaro pari al 10% del prezzo dei farmaci indicati nelle false prescrizioni. Dal canto suo, la farmacia incassava dal Servizio Sanitario ingenti e indebiti rimborsi per medicinali costosi che, in realtà, non venivano mai dispensati ai cittadini.