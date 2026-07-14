Operazione anti ‘ndrangheta a Reggio Calabria: 79 arresti

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REGGIO CALABRIA – È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino.

Ben 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

Le indagini alla base dell’operazione hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche di ‘ndrangheta, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.

I COMPLIMENTI DI GIORGIA MELONI

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto esprimere sul suo profilo X la sua soddisfazione per l’operazione contro le cosche di ‘ndrangheta di Reggio Calabria (LEGGI) ribadendo come “la lotta alle mafie è una priorità di questo Governo”.