Meloni e l’operazione di Reggio: “Lotta alle mafie è priorità”

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sul suo profilo X la sua soddisfazione per l’operazione anti mafia di Reggio Calabria

ROMA – “Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri”.

Lo scrive sul suo profilo X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando la vasta operazione anti ‘ndrangheta di oggi nella provincia di Reggio Calabria (LEGGI).

“Nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone – ha aggiunto la presidente Meloni – sono stati colpiti gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”.