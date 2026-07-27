Reggio Calabria, incendio in un garage a Sant’Antonio: evacuate 10 famiglie

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Incendio in un garage nel quartiere Sant’Antonio a Reggio Calabria: i Vigili del Fuoco domano le fiamme ed evacuano in sicurezza dieci famiglie.

REGGIO CALABRIA — Un potenziale dramma evitato sul filo del lana grazie alla prontezza dei soccorsi. È la cronaca di una notte di grande apprensione vissuta nel quartiere Sant’Antonio a Reggio Calabria, dove un grave rogo si è sviluppato all’interno di un palazzo residenziale. Attorno alla mezzanotte del 26 luglio, le fiamme si sono sprigionate per cause ancora in corso di accertamento all’interno di un garage condominiale. L’incendio ha avvolto ed interamente distrutto un’automobile e due scooter parcheggiati. La combustione delle componenti plastiche dei veicoli ha generato in pochissimi minuti una colta di fumo denso e tossico che, risalendo rapidamente lungo la tromba delle scale, ha minacciato gli appartamenti sovrastanti.

INCENDIO A REGGIO CALABRIA: L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA A SANT’ANTONIO

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, durate circa tre ore, sono state coordinate dal capo squadra Giuseppe Cilione. L’efficacia e la rapidità dell’azione dei Vigili del Fuoco hanno impedito al rogo di estendersi agli altri mezzi presenti nel garage e, soprattutto, hanno preservato l’integrità della struttura portante dell’intero edificio.

A scopo puramente precauzionale, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione momentanea delle 10 famiglie residenti nel condominio, che hanno potuto lasciare lo stabile in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati. Fondamentale è stato il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato attivamente alla gestione dell’ordine pubblico e alle delicate procedure di evacuazione dei residenti durante tutte le fasi dell’emergenza. Al termine delle tre ore di intervento, l’area è stata bonificata e dichiarata sicura, permettendo così ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo.