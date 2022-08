Disastro sanità, a Palmi restituite le tessere elettorali

2 minuti per la lettura

PALMI (REGGIO CALABRIA) – Restituire le schede elettorali per denunciare la gravità della situazione sanitaria della Piana di Gioia Tauro. È questa l’iniziativa promossa dal comitato civico spontaneo “Salute Negata” che ha preso il via lo scorso 18 agosto nella villa comunale “Giuseppe Mazzini” per proseguire fino alla data del 31 agosto.

Il motivo della protesta è quello di segnalare alle autorità governative le criticità mediche del territorio: l’inesistente rete sanitaria locale, l’assenza della medicina territoriale, la mancata costruzione del nuovo ospedale della Piana, l’assenza di visite specialistiche e i relativi tempi d’attesa inaccettabili e l’inadeguata rete oncologica. La protesta infatti è rivolta non solanto ai cittadini di Palmi, ma a tutto il comprensorio che da anni combatte contro una sanità svilita fino ai minimi termini.

Viste le problematiche, in segno di protesta, i promotori della manifestazione hanno allestito un gazebo nel parco pubblico palmese dove la cittadinanza aderente potrà e riconsegnare di conseguenza al Prefetto di Reggio Calabria il proprio certificato elettorale. Una mossa che è anche e soprattutto in messaggio rivolto alla classe politica regionale sui grandi temi della tutela della salute in Calabria.

«Noi cittadini – scrivono i promotori nel volantino della manifestazione – rinunciamo al diritto di voto, testimoni del fatto che tale nobile esercizio di democrazia non ha prodotto in Calabria e principalmente nella Piana di Gioia Tauro, quei doveri e quelle garanzie che la Costituzione tutela e promuove, lasciandoci del tutto abbandonati a noi stessi. La restituzione del certificato elettorale è il nostro estremo ma chiaro atto di protesta con cui noi diciamo “No” alla negazione del nostro diritto sancito dall’articolo 32 della Costituzione, il diritto alla cura e il diritto alla salute: il diritto alla vita».

Nel corso della prima giornata, quella del 18 agosto, sono state già consegnate dai cittadini palmesi circa cinquanta tessere elettorali. Il gazebo sarà aperto ogni giorno fino al 31 agosto dalle ore 19 alle ore 23 in villa comunale lato balconata panoramica.