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MotoGp, oggi si corre Gp Ungheria – Diretta

| 7 Giugno 2026 14:02 | 0 commenti

MotoGp, oggi si corre Gp Ungheria – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria – in diretta tv e streaming – ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi.  

 

Il Mondiale di MotoGp tornerà in pista domenica 21 giugno a Brno, in Repubblica Ceca. 

 

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