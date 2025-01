Ospedale Locri, inaugurato il nuovo reparto di Oncologia “Nole”

2 minuti per la lettura

Inaugurato all’ospedale di Locri il nuovo reparto di Oncologia “Nole”, un centro d’eccellenza per la cura dei tumori nella Locride.

Locri – Questa mattina, 27 gennaio 2025, alle ore 11:00, nella Sala Conferenze dell’Ospedale di Locri, è stato inaugurato il nuovo reparto di Oncologia. Frutto del progetto Nole (Nuova Oncologia Locri Epizefiri), promosso dall’Associazione “Angela Serra”. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, membri dell’associazione promotrice e numerosi cittadini, tutti testimoni di un evento che segna un passo significativo per l’intera comunità della Locride. Presente anche il governatore calabrese, Roberto Occhiuto.

Il nuovo reparto, realizzato grazie alla generosità delle associazioni, al sostegno dei cittadini della Locride e di altre realtà, e alla stretta collaborazione con le istituzioni, rappresenta un modello tangibile di ciò che si può ottenere attraverso uno sforzo collettivo. Progettato per offrire un ambiente moderno, accogliente e funzionale. Il reparto è dotato di spazi pensati per garantire il massimo comfort ai pazienti e di apparecchiature all’avanguardia per le terapie oncologiche.

IL NUOVO REPARTO DI ONOCOLOGIA DEL’OSPEDALE DI LOCRI UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ

Il progetto incarna i valori di forza e coesione del territorio, dimostrando che, unendo risorse e competenze, è possibile affrontare con successo anche le sfide più complesse. Grazie a questa iniziativa, i pazienti e le loro famiglie possono ora beneficiare di un’assistenza adeguata e di strutture di eccellenza, eliminando la necessità di affrontare lunghi e onerosi viaggi fuori regione. Durante l’evento, l’assessore regionale alla Sanità ha descritto il nuovo reparto come un simbolo di rinascita per il sistema sanitario calabrese, sottolineando l’importanza di potenziare i servizi sanitari in zone spesso trascurate.

Il progetto Nole non rappresenta solo un progresso dal punto di vista infrastrutturale, ma anche un traguardo umano e simbolico: il reparto simboleggia una nuova speranza per i malati oncologici della Locride, offrendo loro non solo cure di alta qualità ma anche un punto di riferimento sul territorio. Questo traguardo dimostra che la solidarietà e l’impegno collettivo possono trasformare in realtà anche i progetti più ambiziosi, migliorando concretamente la qualità della vita delle persone.