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Si spacciava per tricologo e psicologo senza titoli, denunciato a Reggio Calabria. I Nas sequestrano studio, siti web e email

REGGIO CALABRIA – Si spacciava per tricologo e psicologo senza avere alcun titolo abilitante, attirando clienti attraverso siti web e visite specialistiche. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria, che hanno denunciato un uomo per esercizio abusivo della professione sanitaria e sostituzione di persona.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e condotta con il supporto dell’Arma territoriale, ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza e di un decreto di perquisizione. Il gip ha successivamente convalidato il sequestro dello studio, delle attrezzature utilizzate, di due siti internet impiegati per pubblicizzare l’attività e procacciare clienti, oltre alla casella email attraverso cui l’indagato gestiva i contatti.

FINTO TRICOLOGO E PSICOLOGO, LE INDAGINI DEI NAS

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo avrebbe promosso online presunte competenze professionali, indicando titoli mai conseguiti e proponendosi come specialista in problematiche tricologiche e psicologiche. Un sistema che gli avrebbe consentito di attirare numerosi pazienti.

I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno ricostruito l’attività attraverso servizi di osservazione e pedinamento, raccolta di testimonianze e analisi documentale, accertando che l’indagato effettuava visite e prestazioni sanitarie senza alcuna abilitazione.

I PRECEDENTI E LE ACCUSE

L’uomo risulta già arrestato e condannato in passato per fatti analoghi. Ora è indagato, a vario titolo, per esercizio abusivo delle professioni di tricologo e psicologo e per sostituzione di persona in ambito sanitario. L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nel contrasto alle attività sanitarie illegali, soprattutto quando veicolate attraverso il web, con potenziali rischi per la salute dei cittadini.