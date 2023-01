Maltempo in Calabria, disagi al traffico ferroviario tra Rosarno e Gioia Tauro

2 minuti per la lettura

Cancellati alcuni treni a causa del maltempo in Calabria, la circolazione è ripresa a binario unico ma con disagi e forti ritardi

REGGIO CALABRIA – Circolazione ferroviaria rallentata, per condizioni climatiche avverse, sulla linea Paola-Reggio Calabria nel tratto tra Rosarno e Gioia Tauro.

Alla base del disagio vi sarebbe il crollo di un albero di alto fusto sulla linea ferrata, la circolazione al momento è regolata tramite l’utilizzo di un unico binario mentre sono ancora in corso gli interventi dei tecnici. La circolazione è stata completamente sospesa tra le ore 7 circa e le ore 9.20 con la cancellazione di diversi treni.

Lo rende noto Trenitalia che inoltre specifica che i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali “possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti”.

In particolare, il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00) oggi è cancellato da Rosarno a Salerno e ha origine da Salerno alle ore 10:51 dove viene effettuato con un nuovo materiale rotabile.

I passeggeri in partenza da Rosarno, Vibo Pizzo, Lamezia, Paola, Scalea, Maratea, Sapri, Vallo della Lucania e Agropoli possono utilizzare il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni Alta Velocità utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nella stazione di Lamezia Terme è stata prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni InterCity precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34); ICN 795 Torino Porta Nuova (15:15) – Reggio Calabria Centrale (8:45).

I treni Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione hanno subito limitazioni di percorso, sostituzioni con bus tra Rosarno e Gioia Tauro e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 65 minuti.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno vai su Cerca Treno.

Il maltempo sferza l’intera regione Calabria

Pioggia, vento forte e temperature in sensibile calo nelle ultime ore in tutta, o quasi, la Calabria dove sui rilievi è ricomparsa la neve.

Dalla serata di ieri le precipitazioni sono state anche intense accompagnate da raffiche di vento in particolare sulla fascia tirrenica del Cosentino e del Catanzarese dove era stata emessa l’allerta arancione e dove si sono verificati anche dei temporali.

Su tutto il litorale si registrano delle mareggiate. Anche a Reggio Calabria e su tutta la zona costiera pioggia, vento forte e mare molto mosso.

Nevicate nella notte sulla Sila Cosentina a Camigliatello e Lorica, per la gioia degli operatori turistici che confidano nell’avvio della stagione sciistica dopo le festività natalizie e di fine anno avare di precipitazioni, ma anche sui versanti Catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino a Trepidò. Innevate anche le cime dell’Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino. Non vengono segnalati particolari problemi per la circolazione stradale e autostradale.