Maltempo, il Sottosegretario Sbarra ha incontrato i sindaci della Locride

Il sottosegretario Sbarra rassicura i sindaci della Locride: dopo il maltempo il Governo pronto per lo stato di emergenza nazionale e risorse per la ricostruzione.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA) – Il Governo stringe i tempi per rispondere all’emergenza maltempo che ha messo in ginocchio la fascia ionica reggina. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha incontrato oggi, 24 gennaio 2026, nel municipio di Siderno una delegazione di sindaci della Locride e del basso Jonio per fare il punto sui danni e programmare la ricostruzione. Al centro del tavolo tecnico, le criticità che ancora paralizzano molti territori e le necessità urgenti delle popolazioni colpite. Sbarra ha rassicurato gli amministratori locali sull’iter burocratico per gli aiuti finanziari.

«Il Governo è impegnato nel riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e nel mettere a disposizione risorse adeguate a ristorare le comunità, le attività produttive e il sistema delle imprese», ha dichiarato il Sottosegretario. Sbarra ha poi sottolineato come la sinergia tra sindaci, Protezione Civile e Regione sia l’unica strada percorribile per affrontare efficacemente le conseguenze di eventi meteorologici così devastanti.

DOPO IL MALTEMPO, IL SOTTOSEGRETARIO SBARRA NELLA LOCRIDE E DOMANI L’ARRIVO DEL MINISTRO MUSUMECI

La visita di Sbarra anticipa un altro appuntamento istituzionale di rilievo: per la giornata di domani è infatti previsto il sopralluogo del Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Il Ministro visiterà le aree del Reggino più colpite per verificare direttamente l’entità dei danni e monitorare l’evoluzione degli interventi di messa in sicurezza.

Oltre alla gestione dell’urgenza, lo sguardo è rivolto alla prevenzione strutturale. Il Sottosegretario ha ribadito la necessità di potenziare la progettualità su temi cruciali per la Calabria: erosione costiera, rischio sismico e dissesto idrogeologico. «Su questi temi il Governo intende continuare a investire — ha concluso Sbarra — sostenendo gli enti locali attraverso le risorse del Pnrr, i fondi di coesione e ulteriori finanziamenti nazionali».