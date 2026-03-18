Reggio Calabria, auto si ribalta nel torrente, intrappolati in due

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A Reggio Calabria, in località Cataforio, un’auto si è ribaltata nel torrente con due persone a bordo. L’intervento immediato dei Carabinieri ha evitato una possibile tragedia

Un intervento rapido e deciso dei Carabinieri ha scongiurato gravi conseguenze a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove un’auto si è ribaltata nel torrente durante un tentativo di attraversamento. Il veicolo è rimasto parzialmente sommerso, con due persone intrappolate all’interno.

AUTO NEL TORRENTE, CARABINIERI SALVANO DUE PERSONE

Grazie alla prontezza di alcuni presenti, che hanno lanciato subito l’allarme, i militari della Stazione locale sono arrivati in pochi minuti trovandosi di fronte a una scena estremamente critica: il mezzo era capovolto al centro del corso d’acqua, mentre gli occupanti non riuscivano a uscire da soli.

Sfruttando la presenza di un mezzo pesante nella zona, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere l’auto in difficoltà. Con l’aiuto di una corda e grande sangue freddo, hanno estratto uno ad uno i passeggeri, portandoli in salvo e consentendo ai sanitari di prestare le prime cure.

L’episodio dimostra ancora una volta il ruolo essenziale delle Stazioni Carabinieri sul territorio: punti di riferimento costante per la sicurezza dei cittadini, capaci di intervenire con tempestività ed efficacia anche nelle emergenze più complesse.