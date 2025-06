Treni, modifiche nel weekend sulla linea Reggio Calabria-Lamezia

1 minuto per la lettura

Nel weekend ci saranno delle modifiche ai treni sulla tratta Reggio Calabria-Lamezia/ Cosenza per lavori, saranno attivi bus sostitutivi.

REGGIO CALABRIA – Pendolari e viaggiatori dovranno fare attenzione alle modifiche alla circolazione ferroviaria nel prossimo fine settimana. Tra sabato 28 e domenica 29 giugno, dalle 9:30 alle 12:45, la linea Reggio Calabria – Lamezia/Cosenza sarà interessata da importanti lavori di ammodernamento tra Rosarno e Villa San Giovanni. I lavori comporteranno variazioni significative per diversi treni ad alta velocità e a lunga percorrenza. Nello specifico, alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento della tratta Roma-Reggio Calabria subiranno modifiche d’orario, con possibili anticipi di partenza e limitazioni di percorso, terminando la corsa a Lamezia Terme. La tratta tra Lamezia Terme e Reggio Calabria verrà soppressa per questi convogli.

Anche i treni Intercity saranno interessati dai cambiamenti. Le relazioni Milano-Siracusa/Palermo, Milano-Reggio Calabria e Roma Termini-Palermo/Siracusa subiranno modifiche ai loro orari. In particolare, il treno Intercity 556 nella tratta Reggio Calabria – Roma Termini sarà cancellato nel tratto che va da Reggio Calabria a Lamezia Terme. Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia Regionale ha riorganizzato i collegamenti, mettendo a disposizione bus dedicati a coprire le tratte soppresse. È importante notare che i tempi di percorrenza in autobus potrebbero essere più lunghi a causa del traffico stradale, e i posti a sedere potrebbero essere limitati. Inoltre, non sarà possibile trasportare biciclette sui bus sostitutivi. Trenitalia ha assicurato che tutti i canali di acquisto, inclusi il sito web e l’app, sono già stati aggiornati con le nuove informazioni sugli orari e le modifiche. Si raccomanda ai viaggiatori di verificare attentamente il proprio itinerario prima di partire per evitare disagi.