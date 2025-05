Gioia Tauro, il Terminal Mct segna il record di Teus movimentati in Italia su una sola nave

1 minuto per la lettura

Il Porto di Gioia Tauro si fregia di un altro record al terminal Msc: la Msc Allegra fa registrare il maggior numero di Teus movimentati su una sola nave

GIOIA TAURO – Record di Teus movimentati in Italia su una sola nave, registrato nel Terminal Container MCT di Gioia Tauro: la Msc Allegra, classe 24 mila Teus. In pochi giorni, grazie alla professionalità del personale MCT. gli operatori hanno lavorato su questa nave ben 12 mila e 150 container tra sbarchi ed imbarchi, equivalenti a 19 mila e 100 Teus. La Msc Allegra ha una capacità operativa di 24 mila Teus ed è lunga 400 metri e larga 61 ed è impiegata nel servizio dall’Estremo Oriente al Mediterraneo. Numeri che superano di quasi mille Teus l’ultimo record registrato a marzo scorso, quando la movimentazione sulla Msc Febe si fermò a 18 mila 290 Teus.

Un risultato importante e significativo che proietta il terminal a raggiungere nuovi record come quello registrato qualche giorno fa, quando in sole 24 ore, sono state effettuate ben 9 mila e 200 moves/ pari a 14 mila Teus. Risultati che sono conseguenza di una combinazione di fattori, fra i quali, gli obiettivi di Til di consolidare il porto di Gioia Tauro come principale hub nel Mediterraneo.

A sostenere la crescita dei volumi, arrivati a raggiungere la quota di un milione e 700 mila Teus, ci sono stati anche significativi investimenti in innovazioni tecnologiche e nella modernizzazione delle infrastrutture: l’introduzione di 6 nuove gru di ultima generazione per lo sbarco e imbarco di container e il potenziamento di altri mezzi e attrezzature di movimentazione. Per il 2025 e oltre, MCT punta a un ulteriore potenziamento delle infrastrutture e all’implementazione di tecnologie all’avanguardia. In particolare, uno degli obiettivi principali sarà quello di ampliare la capacità di stoccaggio del terminal.