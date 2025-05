Salvini a Reggio: «Il Ponte sullo Stretto è acceleratore di sviluppo»

4 minuti per la lettura

A Reggio Calabria, Salvini ha rilanciato il Ponte sullo Stretto, promettendo sviluppo e lavoro, ma con indagini antimafia attive.

REGGIO CALABRIA – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini non ha dubbi: «Il Ponte è l’acceleratore di sviluppo che i Calabresi aspettano da oltre cinquant’anni. Grazie al Ponte, arriverà la velocità a Reggio Calabria e la Strada Stale 106, sulla quale abbiamo investito tre miliardi, è in fase di progettazione. Sappiamo che lasceremo in eredità 100mila posti di lavoro. Occorre vigilare su infiltrazioni, appetiti di ndrangheta e mafia; non è una questione soltanto calabrese. È un’opera tra le più green in tutta Europa, grande opportunità per turismo e agricoltura». Lo ha affermato durante l’incontro con la stampa presso la sede della Prefettura di Piazza Italia, da dove ha avviato il tour antimafia in vista dei lavori per il Ponte sullo Stretto.

L’OBIETTIVO: CANTIERI NELL’ESTATE 2025 E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

«L’obiettivo – prosegue – è avviare i cantieri durante l’estate 2025. Ciò implica bonifiche, espropri con abbondanti indennizzi e conto di rivederci a progetto approvato, con ingegneri e operai al lavoro. Creare lavoro strumento di lotta alla criminalità. Vogliamo le massime professionalità che affianchino le prefetture, affinché non entri un euro alle mafie».

Sul sindacalista Cgil Maurizio Landini, che si è schierato contro la costruzione del Ponte, il Ministro si esprime così: «Curioso che un sindacalista dica di no a un’opera pubblica che offre 100mila posti di lavoro su due territori come quelli di Reggio e Messina, ad alta disoccupazione giovanile. I lavoratori marittimi, anche se non sembra, sono i più accesi sostenitori del progetto Ponte». Sulla fattibilità del Ponte, Salvini rassicura: «Si può fare. Abbiamo partnership con professionalità internazionali. Il “Messina Style” è attuato in tutto il mondo, meno che in Italia. I sindaci di Villa San Giovanni, Messina e Reggio sono stati positivi e propositivi».

SALVINI A REGGIO, OLTRE IL PONTE SULLO STRETTO ANCHE SICUREZZA, AMMINISTRATIVE E SS106

Sull’ammissione di 88 parti civili a Cutro, afferma: «uomini e donne della Guardia Costiera fanno il massimo per salvare vite. Difficile convincermi del contrario». Sull’approvazione DL Sicurezza: «Dà più poteri e tutele legali alle forze dell’Ordine, permette lo sgombero immediato delle case occupate dagli abusivi e dà una stretta maggiore alle truffe agli anziani». Sulle Amministrative in Calabria: «Lamezia laboratorio positivo a livello nazionale, così come può esserlo Taranto. Due realtà che, da segretario, mi danno grandi soddisfazioni». Sulla Statale 106: «Noi abbiamo messo tre miliardi, gli altri hanno messo solo chiacchiere. Il Ponte, senza alta velocità e senza statale Jonica, non può funzionare. Speriamo che all’inaugurazione del Ponte, che magari verrà inaugurato da un “no ponte“, ci sia anche la 106 completata».

SALVINI A REGGIO PER IL PONTE SULLLO STRETTO MA ANALIZZA LE RISORSE PROVINCIALI E PROTESTE DEI “NOPONTE”

Poi, sul taglio del 70 per cento delle risorse alle strade provinciali, afferma: «Il ponte non c’entra con le strade provinciali. abbiamo speso 38 miliardi per tutte le infrastrutture di Calabria e Sicilia; con i 13 del Ponte si riaggiungono i 51 miliardi. Quelli che hanno detto “fai altro”, non hanno fatto né il ponte, né “altro”». Non sono mancate proteste, da parte dei comitati NoPonte, dal Circolo PD “Tonino Giordano” di VIlla San Giovanni, con il suo segretario Enzo Musolino, dall’Unione Sindacale di Base e da parte del Comitato per il Sì al Referendum della CGIL, che ha diffuso una nota stampa ai giornalisti ivi presenti, esprimente dissenso. Salvini: «Hanno tutto il mio rispetto. Rispetto anche la loro opinione, sebbene siano soltanto cinquanta persone. Ognuno è libero di non volere infrastrutture. Quando abbiamo fatto la TAV, non sono mancati gli espropri. Gli espropriati di Calabria e Sicilia riceveranno indennizzi di gran lunga maggiori rispetto agli espropriati del Piemonte e del Lazio».

LE ISTITUZIONI E IL DOSSIER DEL SINDACO FALCOMATÀ

Presenti anche il Prefetto, Clara Vaccaro, Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società “Stretto di Messina”, che ha considerato il momento odierno un passo avanti, e il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che nelle ore antecedenti il punto stampa ha consegnato un corposo dossier al Ministro, riguardante il taglio del 70% delle risorse destinate alle strade provinciali. «Le istituzioni vanno sempre rispettate, gli appuntamenti istituzionali vanno onorati – commenta il primo cittadino a margine della conferenza di Salvini – e questo è stato il momento per presentare il conto, rispetto alla situazione disastrosa nella quale resta la Calabria e, in particolare, la Città Metropolitana. Sono 400 milioni le risorse necessarie per la manutenzione delle strade, dei ponti e dei viadotti del territorio metropolitano».