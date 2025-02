Mimmo Lucano verso la decadenza da sindaco di Riace

7 minuti per la lettura

Vicina l’applicazione della Legge Severino per Mimmo Lucano dopo la conferma della condanna



Domenico Lucano è nel suo Villaggio globale a Riace. Da qualche giorno si è chiuso definitivamente il procedimento giudiziario a suo carico. Sono passati poco meno di sette anni da quando la Guardia di finanza bussò alla porta della sua abitazione per notificargli un ordine di arresto per la una presunta gestione illegale dei progetti di accoglienza. Era primo cittadino. Venne mandato ai domiciliari, sospeso dalla carica pubblica e poi costretto a vivere per un certo tempo da “esiliato”, lontano dal suo paese. Una mortificazione per uno che ha sempre avuto a cuore le sorti degli stranieri che arrivavano qui, una volta scappati da guerre e povertà e che erano riusciti ad approdare sulle coste joniche senza perire in naufragi anonimi. Una storia lunga quasi sette anni, tra aule di tribunali, Corte di appello, fino a quella Suprema.

Nel frattempo, cosa inaspettata, si è lasciato convincere a candidarsi al Parlamento europeo, con un risultato molto favorevole nelle liste dell’Alleanza verdi e sinistra. Ed è stato eletto ancora una volta a sindaco del suo paese, che era la cosa che a cui teneva di più, lo ammette. Questo per continuare, o meglio per tornare ad accogliere, anche se non ha mai smesso di farlo, a Riace, anche in mancanza di soldi pubblici. Ma la sua serenità è intaccata in queste ore da un’altra preoccupazione, una ipotesi che stanno valutando gli uffici comunali e gli ambienti legali. Si parla della possibile decadenza di Domenico Lucano dalla carica di sindaco di Riace, in virtù di quanto stabilito dalla cosiddetta Legge Severino.

La Cassazione, nella sentenza dei giorni scorsi ha confermato il giudizio di secondo grado nei confronti di Lucano e degli altri imputati. E per il primo è stata perciò confermata la condanna a un anno e sei mesi per un reato di falso in atto pubblico. Una condanna definitiva e con pena sospesa. Per la quale, secondo alcuni, dalla Prefettura potrebbe arrivare già nelle prossime ore il provvedimento di decadenza di Lucano dalla carica di primo cittadino di Riace, ma non come parlamentare europeo. Lucano, però, potrebbe decidere di impugnare l’eventuale decadenza davanti al giudice competente.



Intanto, nella mediateca di Riace, a poca distanza dal palazzetto del comune, è intento a preparare la riunione di sabato mattina, per cominciare ad assumere elementi per una proposta da presentare al parlamento europeo sull’accoglienza dei migranti nei piccoli borghi. È quel “modello Riace” da sempre a cuore per Domenico Lucano.



Sindaco, è riuscito a scaricare già le tensioni di questi anni, dopo la sentenza della Cassazione, che in concreto ha chiuso una lunga e fastidiosa vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, suo malgrado?



«Non è facile per me pensare a quanto ho subito in questi lunghi anni. Sono stati anni di sofferenza, non tanto a livello personale, ma per il tentativo in parte riuscito da parte di qualcuno, che si è messo in testa di dovere distruggere un “modello” che aveva raggiunto tutto il mondo con un messaggio chiaro, cioè che l’immigrazione non era un problema ma una occasione di sviluppo. E questo, evidentemente, faceva paura a qualcuno, ad una politica scellerata che avanzava ovunque e puntava a sistemi lager per quegli stranieri che scappavano dai loro paesi per non essere ammazzati oppure non morire di povertà. A Riace si era realizzata quella che qualcuno aveva osato definire giustamente una “utopia”. Abbiamo avuto coraggio e l’abbiamo portata avanti, abbiamo realizzato quella utopia, realizzando anche il sogno di non vedere morire del tutto un borgo, ormai abbandonato quasi del tutto, spopolato, senza servizi e con case cadenti. Abbiamo avuto la forza di ridare la vita e di assicurarla a molti “fratelli” stranieri, ma in concreto, anche prima che arrivassero i finanziamenti dei progetti, con l’aiuto di molti. E lo sviluppo è stato per tutti. Poi, la delusione, lo sconcerto, la rabbia, quando tutto è stato bloccato, con accuse impensabili, che non mi va di ripetere, perché solo a pensare, oggi che sono fuori, insieme a tanti altri, che erano imputati con me nella stessa inchiesta, mi provoca un fastidio indescrivibile. Oggi, se mi lasciano, da parlamentare europeo, voglio dare concretezza ad un progetto sul quale sto lavorando dal primo giorno che sono stato eletto, insieme ad altri esperti internazionali. E proprio di questo progetto e delle altre cose in cantiere intendo discutere nell’incontro aperto a tutti di mattina di domenica, che si terrà nella mediateca di Riace».



Ma in seno al Parlamento europeo lei si sta muovendo su altri fronti?



«Con tutta sincerità io sono arrivato da alcuni mesi in questa funzione e mi sono ritrovato in un mondo inaspettato. Io fino ad allora avevo svolto la funzione di sindaco e di amministratore in un piccolo comune e sapevo già che i meccanismi erano assolutamente diversi. Con il mio gruppo parlamentare ho cominciato a discutere di varie problematiche, e tutti hanno capito che il mio impegno è rivolto a tentare di creare una Europa senza barriere. Certo, per capire e prendere coscienza direttamente della situazione nelle varie nazioni, sempre riguardo al tema migranti e accoglienza, abbiamo programmato una serie di missioni fino in Cisgiordania, solo per citarne qualcuna. Il mio obiettivo è quello di dare vita in Europa a tanti “modelli Riace”. Spero di potere portare a compimento in questa legislatura il mio progetto, sposato da altri miei colleghi. So anche che il clima dominante non favorisce certo questo processo, che rischia di essere bloccato sul nascere, da una politica destroide che vorrebbe fare credere che accogliere i migranti causa solo e soltanto dei problemi. D’altronde gli stessi problemi passati in questi anni a Riace, sono convinto che siano partiti in coincidenza con l’accordo tra Italia e Libia, nel 2017, contro i flussi immigratori. E considerare che il governo di quell’anno era di centrosinistra, con Gentiloni premier e Marco Minniti all’Interno. I fatti delle ultime settimane chiariscono ancora meglio il senso delle mie parole, se solo pensiamo al caso del boia libico Almasri. Tutto questo dovrebbe fare pensare alla gente su molte cose e sulle scelte scellerate che i governi compiono quando l’unica loro scusante sono i migranti che cercano accoglienza per salvare la loro vita e quella dei loro figli».



Secondo lei, riuscirà nel suo intento?



«Innanzitutto bisogna sciogliere ogni dubbio in relazione all’eventuale applicazione della Severino. So soltanto che a Riace cercherò di fare riaprire i progetti di accoglienza, prima Sprar ora Sai, dopo che Tar e Consiglio di Stato hanno detto che non andavano chiusi. Chiederò ciò direttamente in Prefettura. Ma intanto a Riace, dove sono rimasti, nonostante tutto, una cinquantina di migranti, continua a funzionare con la mia amministrazione l’asilo e la relativa mensa. Per mantenere questi servizi devolvo parte della mia indennità di parlamentare europeo. Spero comunque di tornare a fare rivivere il mio paese come un tempo».



Torniamo per un attimo al procedimento Xenia. Molti hanno parlato, all’indomani dell’operazione e dopo la sentenza di primo grado, dove lei aveva avuto una condanna ad oltre 13 anni di carcere, di “processo politico”, così come quella sentenza. Altri, contrariamente e in misura minore, hanno pensato la stessa cosa alla sentenza d’appello, con la sua quasi assoluzione. Lei come la pensa in merito?



«Non so se si è trattato di un “processo politico”. Le ho confessato prima il mio pensiero, che in un certo qual modo ha a che fare con la politica, con una certa politica. Di sicuro, quella di Locri era stata una decisione esagerata, che esponeva ingiustamente la mia persona come il peggiore dei delinquenti. La sentenza di appello, ultimamente confermata dalla Cassazione, mi sembra sia frutto di una lettura serena e giusta di tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa e ritengo, anzi sono più che certo, che non ci sia stata alcuna influenza estranea».



Però rimane da capire come finirà il procedimento contabile per presunti danni erariali derivanti dalla gestione dei progetti di accoglienza. Che ha da dire in merito?



«Il procedimento penale è finito come tutti sappiamo. Sollevati da ogni responsabilità, ora la decisione della Corte dei conti non potrà che essere conseguente all’altro procedimento definito, che ha sancito in maniera chiara e netta, che nessuno ha truffato nella gestione dei progetti per i migranti».



Ed ora si aspetta finalmente la messa in onda della fiction Rai “Tutto il mondo è paese”, sulla storia di Riace e del suo “modello”?



«Non so se la Rai avrà intenzione di inserire nel suo palinsesto prossimo o futuro la fiction con l’attore protagonista Beppe Fiorello e girata in gran parte a Riace. Quello che so dire che la stessa non aveva motivo per essere bloccata».