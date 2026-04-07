Reggio, il sindaco: «Governo chiarisca restrizioni carburante aerei»

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Il sindaco Battaglia chiede chiarimenti urgenti al governo dopo le restrizioni di carburante all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria

Preoccupazione e tensione istituzionale per l’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”. Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha espresso «sgomento e forte preoccupazione» per le notizie riguardanti le limitazioni nella disponibilità di carburante per gli aeromobili che interesserebbero anche lo scalo reggino.

RESTRIZIONI CARBURANTE AEROPORTO REGGIO, LA PREOCCUPAZIONE DEL SINDACO BATTAGLIA

«Secondo quanto riportato – sottolinea Battaglia – l’aeroporto dello Stretto, insieme ad altri, sarebbe coinvolto nelle restrizioni di approvvigionamento di carburante. È una situazione estremamente delicata, che rischia di compromettere i collegamenti aerei del nostro territorio e la mobilità dei cittadini».

AEROPORTO REGGIO, INFRASTRUTTURA STRATEGICA

Il primo cittadino ha ricordato come il Tito Minniti rappresenti un’infrastruttura strategica per la Calabria meridionale, già penalizzata da anni sul fronte dei trasporti, sottolineando l’importanza dello scalo per il turismo e lo sviluppo economico dell’area metropolitana reggina.

Battaglia ha quindi rivolto un appello diretto al governo nazionale, chiedendo “chiarimenti urgenti” sulle motivazioni e i criteri che hanno portato alla decisione: “Non è accettabile che scelte di tale portata vengano adottate senza un’adeguata informazione e senza considerare le conseguenze sui territori. Reggio Calabria non può e non deve essere isolata”.

«Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione – ha concluso il sindaco – e ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa necessaria per tutelare il territorio e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini».