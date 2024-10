Reggio, Romeo: «fondi Eu sbloccati, pagamenti a imprese più rapidi»

2 minuti per la lettura

Incontro tra l’assessore comunale di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, e il direttore Giorgio Martini dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per i pagamenti dei progetti Eu.

REGGIO CALABRIA- Una buona notizia per le imprese reggine che lavorano ai progetti finanziati con fondi europei. L’assessore con delega alla Programmazione Carmelo Romeo ha un «proficuo» incontro con il direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Giorgio Martini. L’incontro nel dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è discusso di un nodo cruciale: la lentezza delle erogazioni e quindi dell’impossibilità del Comune di ottemperare in tempi celeri al pagamento di imprese e professionisti.

«A differenza del passato – ha affermato l’assessore Romeo – l’amministrazione Falcomatà ha dimostrato nell’ultimo decennio la propria capacità di spesa dei fondi europei. Attraverso una buona programmazione ed una rapida ed efficace attività amministrativa nella fase degli investimenti e delle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione di infrastrutture e servizi. Sono finiti i tempi in cui Roma doveva sollecitare la spesa dei fondi europei. Oggi è Reggio Calabria ad anticipare le scadenze. In questo momento siamo addirittura nella condizione di dover sollecitare l’erogazione dei fondi rendicontati per velocizzare le procedure. E, procedere così più speditamente al pagamento delle spettanze nei confronti di imprese e fornitori. È un’inversione di tendenza davvero sostanziale, per nulla scontata, soprattutto per un Ente che in passato ha dovuto fare i conti con una faticosa procedura di riordino delle proprie finanze e che sulla programmazione dei fondi extracomunali risultava in strutturale ritardo».

«L’incontro romano con il direttore Giorgio Martini ha prodotto i suoi effetti positivi. Voglio ringraziare l’Agenzia per la Coesione ed il suo direttore per la sensibilità dimostrata e per la prontezza con la quale ha accolto l’invito della nostra amministrazione». Ha aggiunto Romeo, il quale evidenzia come: «la riunione con il Direttore ha dato esito positivo. Confermando la volontà dell’Agenzia di accelerare le procedure e procedere, già a partire dalla prossima settimana. Poi progressivamente in maniera più rapida, all’erogazione dei fondi rendicontati ed impegnati dal Comune. Questo ci consentirà da una parte di essere più tempestivi nei confronti del tessuto economico cittadino. Producendo una ricaduta importante anche sul piano socio-occupazionale. E, dall’altra a procedere in maniera più spedita sull’evoluzione di cantieri e servizi finanziati attraverso i fondi europei».

L’ASSESSORE ROMEO E AMMINISTRAZIONE DI REGGIO IMPEGNATI A SBLOCCATE LE INCOMBENZE PER I PAGAMENTI DEI FONDI EU

«Un ringraziamento va indirizzato infine ai nostri uffici. Stanno svolgendo tutte le incombenze in maniera egregia, dando seguito alla programmazione dell’Amministrazione comunale. Questi, in accordo agli indirizzi del sindaco Falcomatà, per consentirci – ha concluso Romeo – di rispettare il cronoprogramma di spesa delle opere e dei servizi che abbiamo progettato. E, non avremmo in alcun modo potuto mettere in cantiere con i fondi di bilancio. Ma che stanno diventando un’importante opportunità di sviluppo proprio grazie ai fondi europei».