Vertice Urso – Occhiuto per il rilancio del Porto di Gioia Tauro

ROMA – Un nuovo, cruciale confronto si è tenuto oggi tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Al centro del dibattito, il futuro dello sviluppo portuale, logistico e produttivo dell’area di Gioia Tauro, con un’attenzione particolare alle strategiche prospettive energetiche. L’incontro odierno, che segue il precedente del 3 luglio, ha approfondito le immense potenzialità del porto di Gioia Tauro. Si è discusso delle sue caratteristiche uniche, dai fondali profondi ideali per le grandi navi, alle vaste superfici disponibili nel retroporto, elementi chiave per attrarre nuovi investimenti produttivi.

ORSO E OCCHIUTO: PORTO DI GIOIA TAURO FOCUS SUL RIGASSIFICATORE

Grande attenzione è stata dedicata al progetto del rigassificatore terrestre, che ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie. Un’opzione considerata, in vista dello sviluppo di futuri progetti industriali, è l’eventuale utilizzo temporaneo di una nave rigassificatrice all’interno del porto. Questa soluzione potrebbe fungere da ponte per accelerare l’avvio di iniziative economiche legate all’energia. Il Ministro Urso ha concluso il vertice confermando al Presidente Occhiuto la sua intenzione di compiere una visita congiunta al sito portuale calabrese già nel mese di agosto. Un segnale forte dell’impegno del governo nel sostenere il rilancio di Gioia Tauro, snodo cruciale per l’economia calabrese e nazionale.