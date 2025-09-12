Elezioni in Calabria, Schlein: «Sanità pubblica la priorità»

3 minuti per la lettura

Il segretario del Pd nazionale, Elly Schlein in Calabria, a Polistena incontra gli attivisti di “Calabria alza la testa” che si sono mobilitati in difesa della sanità pubblica

Il segretario del Pd, Elly Schlein, arriva a Polistena dove incontra subito gli attivisti di “Calabria alza la testa”, la grande mobilitazione in difesa della sanità pubblica. Marisa Valensise, portavoce del comitato spontaneo per la salute, ha consegnato a Schlein e Tridico il documento compilato unitariamente dai 140 Comitati calabresi. Un documento consegnato al prefetto di Catanzaro in occasione della manifestazione di maggio nel capoluogo di regione ma non arrivato sulla scrivania del governatore. «Non ci ha voluti ricevere» – ha sottolineato la Valensise.

SCHLEIN, GLI ATTIVISTI E IL NODO DELLA SANITÀ PUBBLICA



Alla Schlein è stato illustrato lo stato disastroso in cui versa la rete sanitaria dei due versanti (pianigiano e jonico), le battaglie condotte nonché i disservizi patiti soprattutto per la carenza di reparti specialistici e di organico mettendo nel mirino gli impegni presi «e puntualmente disattesi» dalla dg Lucia Di Furia, duramente biasimata. «Questo ospedale è l’unico presidio spoke della Piana e non possiamo attendere i tempi biblici per la costruzione di nuovi presidi, su cui non abbiamo nulla in contrario, ma abbiamo bisogno di curarci ora» ha incalzato Valensise, ribadendo che «sulla sanità le divisioni non sono possibili».

TRIDICO: SANITÀ PER NOI PRIORITÀ PRINCIPALE



Tridico, a nome dell’intera coalizione ha ribadito, ancora una volta, che «la sanità, per noi, è la principale priorità di questa regione» consapevole dove dover metter mano per dare sollievo ad una problematica pesantissima con la promessa, rinnovata, di rinegoziare il poderoso debito poggiato sulle spalle dei calabresi. «Crediamo che la sanità pubblica e la sua difesa siano la priorità numero 1 non soltanto in Calabria ma a livello nazionale» ha esordito Schlein spiegando di aver fatto delle proposte precise al cdx «indicando dove trovare 5 miliardi subito per assumere medici e infermieri che mancano negli ospedali mentre loro hanno fatto un decreto liste d’attesa senza mettere un euro in più».

SCHLEIN, SULLA SANITÀ HO FATTO PROPOSTE PRECISE AL CENTRODESTRA

Turni massacranti, liste d’attesa lunghissime e carenza di personale incentivato, paradossalmente, con gli straordinari le accuse della segretaria dem ad una destra «che vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, cosicché chi ha i soldi salta la coda e va dal privato, chi non li ha sta rinunciando a curarsi. La destra continua a smantellare il pubblico e per farlo non ha bisogno di cambiare le leggi: basta togliere i finanziamenti come sta facendo».



Bordate a Meloni che «da quando è presidente del Consiglio la spesa sanitaria è ai minimi storici degli ultimi 15 anni» e a Occhiuto «responsabile della chiusura di troppi luoghi di cura» mentre Tridico «sta prendendo un impegno preciso sulla sanità di territorio». Perché «l’intento della destra è chiarissimo, vogliono smantellare il pubblico per favorire il privato. Noi, invece, vogliamo la sanità che era nell’idea di Tina Anselmi, la sanità che chi da solo non ce la fa» – ha detto ricordando i 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure.

SCHLEIN: «SULLA SANITÀ PRENDIAMO UN IMPEGNO GUARDANDOVI NEGLI OCCHI»

«Sulla sanità in Calabria siamo venuti, con Tridico e i nostri candidati, a prenderci un impegno guardandovi negli occhi – ha spiegato prima di ripartire per Camini e Catanzaro – . La Calabria al voto deve lanciare un segnale chiaro a questa destra: per noi la sanità pubblica viene prima». Poi l’arrivo a Camini, simbolo di accoglienza e inclusione. Elly gira tra le vie del paese e visita le botteghe dove lavorano gli stranieri che abitano in questo piccolo centro della Locride. Ha il tempo per gridare ancora no al Ponte sullo Stretto prima di raggiungere Catanzaro per l’ultima tappa di questa lunga giornata elettorale.