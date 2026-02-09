Comunali 2026, Cinquefrondi, Conia presenta la sua squadra

1 minuto per la lettura

Verso le Comunali 2026. Michele Conia guida la lista di Rinascita per Cinquefrondi. Presentati i 12 candidati tra conferme e novità per la sfida del terzo mandato.

CINQUEFRONDI – Mentre il quadro politico locale è ancora immerso nel rebus di simboli, alleanze e nomi, Rinascita per Cinquefrondi sceglie la via della velocità e della compattezza. Il movimento ha ufficializzato ieri sera la squadra che sosterrà la candidatura a sindaco di Michele Conia per le imminenti elezioni amministrative del 2026.

Una mossa che non è solo una presentazione di nomi, ma un segnale politico netto: la coalizione uscente è la prima a scendere in campo con un progetto già definito, blindando una leadership che dura da undici anni.

CINQUEFRONDI, LA SFIDA DI CONIA AL TERZO MANDATO: CONTINUITÀ CONTRO INCERTEZZA



Dopo due vittorie consecutive – un unicum nella storia recente del Comune – Conia incassa il sostegno unanime del suo movimento. La sua ricandidatura, già annunciata il 2 giugno scorso, poggia su una leadership costruita in oltre un decennio di amministrazione.

Il dato politico rilevante emerge dal confronto con il resto del panorama cittadino: Rinascita si presenta con un simbolo storico (15 anni di attività) e una sezione permanente, contrapponendosi alla logica dei “comitati elettorali” temporanei che spesso nascono a ridosso del voto.

COMUNALI 2026, LA SQUADRA DEI DODICI DI CONIA, TRA PARITÀ DI GENERE E INNESTI STRATEGICI



La lista è composta da dodici candidati, perfettamente bilanciati tra generi: sei donne e sei uomini. Un equilibrio che il primo cittadino ha tenuto a definire “sostanziale e non di facciata”, basato sulle competenze maturate sul campo e non su semplici quote rosa.