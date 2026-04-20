Reggio, Cannizzaro apre il comitato, sondaggio lo dà al 56%

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Bagno di folla per Francesco Cannizzaro all’apertura del comitato elettorale a Reggio Calabria. Sondaggio Svg lo proietta oltre il 50%, mentre infuriano polemiche su liste, transfughi e cambi di schieramento. Califano, già portavoce di Falcomatà, dimessosi due giorni fa è candidato col cdx

UN autentico bagno di folla ha salutato l’apertura del comitato elettorale del candidato a sindaco del centrodestra, l’azzurro Francesco Cannizzaro.

Ad accogliere l’invito “Caffè, cornetto e… futuro!”, rivolto a sostenitori, simpatizzanti e cittadini, e lanciato via social dal vitalissimo deputato sono stati davvero in tanti e la sede del partito e quartier generale di via Quartiere Militare, 20 tracimava di estimatori pronti ad abbracciare l’aspirante sindaco, impedendo il transito e congestionando il traffico in tutto il quartiere.



IL SONDAGGIO SVG DÀ A CANNIZZARO VINCENTE AL PRIMO TURNO

L’iniziativa è stata salutata, tra l’altro anche con la fortunata uscita pressocché sincronica del primo sondaggio della Svg che dà Cannizzaro vincente al primo turno con una ampia forbice del 52-56%. Il deputato, scaramanticamente, nicchia e rinvia al dato immediatamente tangibile: «Ai sondaggi credo poco, per me il vero sondaggio è quello tra la gente, l’entusiasmo è quello che mi trasmette questa folla venuta qui a prendere un caffè assieme al candidato sindaco, questo è un vero sondaggio».

le liste.

UN BAGNO DI FOLLA TRA CORNETTI, CAFFÈ E SONDAGGIO

Tra il pubblico tantissimi candidati a consigliere comunale pronti a sostenerlo nelle liste della sua coalizione. «Le liste saranno dodici perché il numero tredici non mi mai piaciuto. Le stiamo ultimando e stiamo scremando controllando gli ultimi dettagli, perché sono davvero in tanti che vorrebbero candidarsi con noi».

IL CASO MERENDA



Come nel caso Merenda. Il delegato all’arredo urbano dell’ex sindaco Falcomatà, (e che continua a ricoprire l’incarico) approdato solo pochi giorni or sono a “Noi Moderati” e quindi al centrodestra, e dato per candidato, aveva ricevuto un sonoro “niet” da Cannizzaro per l’inopportunità del funambolico triplo salto mortale politico avvenuto troppo a ridosso delle elezioni. Da “Noi moderati”, proprio in queste ore, è arrivato un incarico quasi compensativo per Merenda, nominato “Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria”.

DOPO IL NO DI CANNIZZARO AL NUOVO INCARICO

La nomina, formalizzata dal coordinamento cittadino, arriva d’intesa con il Coordinatore regionale Giuseppe Galati e con il Coordinatore provinciale Nino Foti. L’incarico affidato a Merenda, si legge nella nota di partito, «punta a consolidare il dialogo con le realtà locali e a rafforzare il collegamento tra il coordinamento politico e le diverse circoscrizioni della città metropolitana, con l’obiettivo di intercettare in maniera più capillare le istanze dei cittadini». «Con il tuo lavoro sono sicuro che si rafforzerà presso i cittadini reggini la sensibilità e la serietà programmatica del nostro partito» è, tra l’altro, la chiosa del coordinatore cittadino di Reggio Calabria, Luciano Politi.

PINO CUZZOCREA PRONTO A CANDIDARSI A SOSTEGNO DEL CENTRODESTRA

Lo stop di Merenda pare legata a doppio filo a quella di un altro aspirante transformer della politica cittadina ovvero Pino Cuzzocrea, consigliere comunale di Giuseppe Falcomatà ed attuale delegato alla pubblica illuminazione, che, sussurrano i beninformati, sarebbe pronto a candidarsi nella lista “Ogni giorno Reggio Calabria” che il consigliere regionale Giannetta sta preparando in sostegno di Cannizzaro. In pratica se sarà no agli accasamenti politici dell’ultima ora dovrebbe essere “no” per tutti. Epperò, epperò a questo punto non si spiegano i più recenti assalti alla “diligenza” di queste ultime ore.

IL CASO GIANLUCA CALIFANO

Gianluca Califano, già portavoce di Falcomatà alla città metropolitana e poi membro di staff di Carmelo Versace, attuale candidato Pd, si è dimesso appena due giorni fa dal ruolo, come qualunque cittadino può visionare dall’albo pretorio della metrocity, mentre circola beato nel santino elettorale (lista Azione-Calenda) in sostegno di Francesco Cannizzaro.

SEMPRE PER CANNIZZARO SINDACO ANCHE ANTONINO SAPONE

Ed ancora Antonino Sapone già fedelissimo e membro di staff di Falcomatà, a spasso da soli due mesi in quanto non riassorbito in staff da Versace, sorride già sereno e soddisfatto candidato al consiglio comunale con la lista Unione di centro proprio per…. Cannizzaro sindaco. Giravolte politiche così disinvolte e veloci che potrebbero essere sfuggite da sotto il naso di Cannizzaro.