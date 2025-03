Falcomatà e Fiorita aderiscono all'appello "Una piazza per l'Europa"

2 minuti per la lettura

I sindaci di Reggio Calabria e Catanzaro hanno aderito all’appello lanciato da Michele Serra su Repubblica per la manifestazione del 15 marzo

ARRIVANO anche dai Comuni calabresi adesioni all’appello lanciato da Michele Serra su Repubblica per una manifestazione «con zero bandiere di partiti, solo il blu monocromo europeista» e che sia «per l’Europa».

Una manifestazione – “Una piazza per l’Europa” – che si terrà il 15 marzo, in piazza del Popolo, su proposta del sindaco di Roma Andrea Gualtieri.

L’ADESIONE ALL’APPELLO DEL SINDACO DI REGGIO CALABRIA



In Calabria aderisce alla manifestazione il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «Facciamo parte della “Generazione Eu”, quella nata sotto la bandiera dell’Unione e dell’Inno alla Gioia, cresciuta coi versi di fratellanza di Schiller e nell’esempio di Ventotene.

A Roma è cominciata l’Europa ed a Roma dovremo difenderla riaffermando, in una sola voce, valori che non possono, né devono, mai essere messi in discussione: libertà, pace, democrazia, uguaglianza, unità, autodeterminazione dei popoli» afferma Falcomatà.



«Saremo in Piazza del Popolo – ha aggiunto il sindaco, rispondendo all’appello di Serra – ancora più convinti che “l’uomo è per ogni uomo un fratello”. Il “nuovo mondo”, che qualcuno vorrebbe plasmare sotto la legge del più forte, è già vecchio. Il continente, nell’ultimo secolo, ha conosciuto e pagato il prezzo abominevole delle guerre». Per il sindaco Falcomatà «è compito nostro e di tutti gli europei evitare che le tensioni, generate dall’assurdo conflitto russo-ucraino, gettino nell’oscurità la luce della pace, conquistata col sacrificio dei nostri nonni».

«Ogni città – ha affermato – ha pagato il suo insopportabile tributo di sangue e noi sindaci dovremo rappresentare la speranza che anima il cuore delle nostre comunità. Tutti i cittadini avvertono l’urgenza di un’Europa ancora più unita, solida e coesa, proiettata al bene e al giusto, matura nel voler migliorare la sorte ed il destino dei popoli. Non è tempo di ambiguità e ammiccamenti – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – È il tempo della responsabilità, oltre ogni schieramento e partito. Cammineremo compatti, sotto il cielo di Roma, illuminati dalle stelle dorate della nostra bandiera».

L’ADESIONE DEL SINDACO DI CATANZARO



Alla manifestazione ha aderito anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «La Calabria è parte dell’Europa, ha contribuito con la sua cultura ultra millenaria alla creazione della più bella civiltà della storia, è l’avamposto europeo nel Mediterraneo. Senza Europa non c’è futuro per la Calabria, senza Calabria non può essere la stessa Europa.

Per questi motivi – dice Fiorita – invito tutti i sindaci della Calabria ad essere presenti il 15 marzo a piazza del Popolo a Roma, con le loro fasce tricolori, in una piazza senza bandiere di partito, con l’orgoglio di essere calabresi ed europei, amanti della pace e dell’accoglienza, tesi in uno sforzo di ridurre il gap con le regioni più avanzate.

Ci saremo con la forza della nostra storia e della nostra cultura, nel nome di Cassiodoro, il visionario ministro di Teodorico che perseguì la pace tra i popoli e la diffusione della cultura».