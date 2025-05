Locride, i sindaci definiscono le priorità su trasporti, Tis e sanità

3 minuti per la lettura

Il Comitato dell’Associazione dei sindaci della Locride discute delle carenze in infrastrutture, trasporti, sanità e lavoro precario, chiedendo interventi urgenti a Regione e Ministeri.

SIDERNO- Strade dissestate, trasporti carenti, sanità in affanno e lavoratori precari nei Comuni. Non è solo un elenco di lamentele dei cittadini, ma la realtà quotidiana della Locride, area di quarantadue comuni del jonico reggino. Una realtà che oggi, 24 maggio, i sindaci hanno deciso di affrontare insieme, riuniti nel Comitato dell’Associazione Comuni della Locride. Non una semplice seduta formale, ma un momento operativo in cui si è tracciata una rotta precisa: uscire dall’isolamento, chiedere risorse, attivare soluzioni. Presieduto da Giorgio Imperitura, con Vincenzo Maesano alla guida dell’Assemblea, il Comitato ha messo nero su bianco priorità e prossime mosse. Un’agenda serrata, che guarda ai tavoli regionali e ministeriali con l’intento di incidere davvero, non di rincorrere promesse.

INFRASTRUTTURE DA RICOSTRUIRE, DIGNITÀ DA RESTITUIRE

Il primo punto è la viabilità. Non si può parlare di sviluppo senza collegamenti adeguati. Per questo, il Comitato ha ribadito il carattere strategico e prioritario della questione infrastrutturale, con particolare riferimento alla viabilità interna del comprensorio. In tale prospettiva, «sarà avviato- scrivono dal comitato- un contatto formale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di concordare un incontro istituzionale con il Ministro Matteo Salvini, come da richiesta già trasmessa, nella consapevolezza della necessità di un’azione tempestiva e strutturale».

I SINDACI DELLA LOCRIDE HANNO DISCUSSO DEI TRASPORTI, DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI E AEROPORTUALI PER UNIRE LA LOCRIDE AL RESTO DELLA CALABRIA

Altro tassello cruciale è quello dei trasporti. «È in fase di organizzazione un incontro con l’Assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, volto – informano dal comitato- a presentare una serie di proposte concrete per il miglioramento dei collegamenti tra il territorio della Locride, gli scali aeroportuali regionali e le principali stazioni ferroviarie servite da linee ad alta velocità. L’obiettivo è garantire una mobilità più efficiente e integrata, al servizio della cittadinanza e dello sviluppo locale».

OLTRE AI TRASPORTI I SINDACI DELLA LOCRIDE GUARDANO AL LAVORO STABILIZZAZIONE: I TIS AL CENTRO DEL CONFRONTO

Nel mirino anche la questione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale. Sono centinaia e garantiscono servizi fondamentali nei Comuni, ma vivono nell’incertezza. «Nel corso della prossima settimana si terrà un confronto con l’Assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese. L’incontro è finalizzato all’individuazione di percorsi condivisi per la gestione della situazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale attualmente impiegati nei Comuni della Locride. L’incontro avrà l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori precari e garantire la continuità amministrativa degli Enti, anche in un’ottica di stabilizzazione».

SANITÀ TERRITORIALE: BASTA TAGLI, SERVONO RISPOSTE

Fondamentale importante è la sanità. «È in corso di elaborazione un documento unico di sintesi, che rappresenterà in modo organico le principali criticità del sistema sanitario nel comprensorio. Particolare attenzione andrà ai presìdi di medicina generale e di prossimità, alle carenze strutturali (esempio le guardie mediche e zone carenti), nonché ai servizi di salute mentale. Il documento – annunciano Maesano e Imperitura- sarà trasmesso alla Direttrice Generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia, quale contributo istituzionale al processo di programmazione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria locale».

UNA VOCE UNICA PER UN TERRITORIO TROPPO SPESSO IGNORATO

«Il Comitato – concludono i due sindaci rappresentanti dei quarantadue sindaci della Locride- pur nella consapevolezza della complessità delle problematiche in esame, riafferma il proprio impegno a operare con determinazione, coesione e senso di responsabilità, nella costante tutela degli interessi delle comunità amministrate».