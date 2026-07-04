Reggio Calabria, attesa finita: ecco la giunta di Francesco Cannizzaro

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Il sindaco Francesco Cannizzaro ha sciolto la riserva ed ha annunciato la sua prima giunta: ecco chi sono gli assessori e che deleghe hanno ricevuto

REGGIO CALABRIA – L’attesa è finita e Reggio Calabria ha la sua nuova giunta, la prima dell’era Cannizzaro. Appena annunciata a Palazzo San Giorgio. Il sindaco ha deciso e sciolto l’ultimo, a dire il vero anche unico nodo irrisolto, ovvero il rebus Lega, e e Antonino Caridi, il primo degli eletti della città entrerà in giunta così come richiesto dal consigliere regionale e referente regionale del partito Giuseppe Mattiani. Ma procediamo con ordine. Solo la scorsa settimana il “pezzo” più prestigioso del mosaico giunta era stato acquisito con la nomina a vicesindaco di Mariagrazia Arena, magistrato e già presidente del Tribunale. Avrà le deleghe in Affari Generali, Semplificazione Amministrativa, Beni Confiscati, Rapporti con Enti, Autorità territoriali e organismi Istituzionali regionali, nazionali ed europei.

Adesso a completare il puzzle arrivano Domenica Catalfamo, da sempre dirigente della già provincia e della città metropolitana poi, nella quale ricopre il ruolo di Dirigente Referente per le strutture Settore Tutela del territorio e dell’ambiente Settore Pianificazione – Leggi speciali. Catalfamo è anche diretta parente di Cannizzaro ma, in questo caso, il particolare è irrisorio in quanto lavora dentro gli enti pubblici da quando l’attuale sindaco portava ancora i calzoncini corti. L’ingegnere Catalfamo avrà le edeleghe in Assessore con deleghe a: Grandi Opere, Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Mobilità e Smart City. Altro assessore ed altra donna c’è Lucia Fio, nota avvocatessa (diritto dei minori) e moglie del radiologo Giovanni Cassone. Sarà assessore con deleghe a: Politiche Sociali, Welfare, Terzo Settore.

REGGIO, LA GIUNTA CANNIZZARO E LE QUOTE ROSA

A completare il quadro delle quote rose, direttamente proveniente dal Movimento “Reggio Futura” c’è la già consigliera comunale Filomena Iatì. E’ stata scelta in luogo di Maria Luisa Curatola, sempre di “Reggio Futura”, già impegnata per le prossime elezioni metropolitane e parente diretta dell’ex assessore Walter Curatola, attualmente a capo della società Soseteg. La Iatì già in passato era entrata in consiglio comunale sostituendo la consigliera Angela Marcianò, momentaneamente sospesa per la vicenda Miramare. L’avvocato specializzato in diritto del lavoro avrà le deleghe in : Attività produttive, Riorganizzazione e riordino dei Mercati, Istruzione, Rapporti con l’Università Mediterranea, Innovazione tecnologica.

Fuori le donne, dentro gli uomini. Il nodo più grosso era quello di Antonino Caridi, della Lega già consigliere comunale e attuale consigliere più votato di tutta la città (ha sfiorato i duemila voti). Fortemente sponsorizzato dal consigliere regionale Mattiani che è riuscito a far prevalere la sua linea (“Abbiamo solo questo nome, anzi a ben guardare non siamo neppure noi ad indicarlo ma è chiaramente un’indicazione plebiscitaria popolare”). Sarà assessore alle manutenzioni. Dalla Lega ai Fratelli d’Italia dove non ha quasi mai subito scompensi il nome di Demetrio Marino, già consigliere e già assessore in passato. Gestirà il settore Tributi, Patrimonio ed edilizia scolastica.

ANTONINO MAIOLINO È LA SCELTA PER FORZA ITALIA

Per il partito del sindaco, Forza Italia la scelta è caduta sullo stravotato, Antonino Maiolino funzionario Asp che sarà Assessore con deleghe a: Personale, Decentramento, Servizi demografici.

Altro esterno è Marco Franchini manager veneto che finora ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi. Saranno ovviamente sue le deleghe a: Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto, Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano. Anche il leader di Alternativa popolare Massimo Ripepi entra in giunta avrà e le deleghe in Protezione civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche dell’Area integrata dello Stretto. A completare la squadra l’avvocato Federico Milia, già capogruppo in consiglio comunale per Forza Italia e fedelissimo di Cannizzaro, sarà il prossimo presidente del consiglio comunale.