Consiglio regionale, ok al bilancio di previsione

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge di stabilità e il Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-26. A illustrarlo, oggi, in aula il presidente della seconda commissione Antonio Montuoro, di Fratelli d’Italia.

“L’indirizzo dato agli uffici da parte del presidente per la stesura del bilancio 2024-2026 – si legge nella relazione al Bilancio presentata in Consiglio – è stato quello di predisporre un documento contabile improntato al principio della prudenza, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio, far fronte ad obblighi di legge imposti dal Governo centrale, in linea con quanto gia’ indicato nel Documento di Economia e Finanza, confermare gli stanziamenti gia’ previsti per le leggi regionali di maggiore importanza (Lsu, politiche sociali, precariato, trasporti, forestazione, etc.)”.

Complessivamente – sempre secondo quanto emerge dal Bilancio – “la manovra ammonta a circa 6,5 miliardi di euro. 4,37 miliardi, pari al 67,3%, ben oltre la meta’ del bilancio, sono destinati al finanziamento del servizio sanitario regionale. 124,9 milioni, circa l’1,9% quelli destinati all’attuazione dei programmi comunitari Por e Pac. Le risorse del Fondo sviluppo e coesione Fsc valgono per 442,6 milioni pari al 6,8% del totale, nonche’ ulteriori fondi di natura vincolata assegnati a vario titolo dallo Stato che ammontano a circa 718 milioni (11,0% del totale). Nei fondi statali sono ricomprese le risorse Pnrr per 221,75 milioni, cui si aggiungono ulteriori 96,5 milioni conteggiati nel perimetro sanitario. Le entrate per mutui (47,4 milioni di euro; 0,7%) sono relative al cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei Programmi comunitari Pr Calabria Fesr 21-27, Csr 23-27, Feampa 21-27 e Pac 14-20.

Per le annualità 2024 e successive non sono ancora inserite le previsioni, molto consistenti, della nuova programmazione Pr 21-27 e Psc 21-27.

“Le entrate libere da vincoli, infine, da destinare a finalità autonomamente definite dalla Regione ammontano, a circa 779,4 milioni di euro, pari al 12% circa delle risorse attualmente iscritte in bilancio”.