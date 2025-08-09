3 minuti per la lettura

Biscottini secchi e profumati che si producono da oltre un secolo: le piparelle di Villa San Giovanni. Una storia fatta di artigiani e di ricette tramandate a voce

Assaggi le piparelle di Villa San Giovanni e non ti riesci più a fermare perché una tira l’altra. Stiamo parlando dei biscottini secchi e profumati che si producono da oltre un secolo nella città affacciata sullo Stretto di Messina.

A raccontare questo dolce, buono e particolare, è Massimo Arena della Pasticceria Bellantone di Villa San Giovanni che insieme ad altri pasticceri ha deciso di aderire a Slow food. Le altre pasticcerie sono: Dolce Sogno, Ideal Bar, Le Golosie, Caffè Garibaldi, The New Greco. Tutte di Villa San Giovanni.

Arena, referente dei produttori del Presidio Slow food delle Piparelle, spiega come nel 2014 «presso il centro “Baden Powel” si è costituita la Comunità delle Piparelle di Villa San Giovanni. Comunità spontanea di tipo B (trasformatori di prodotto) che aderisce alla rete mondiale delle Comunità del Cibo, promossa e coordinata dal Movimento internazionale Slow food. Tutti i produttori hanno accettato e fanno propri i principi di Terra Madre, sintetizzati nello slogan: Buono, Pulito, Giusto».

«Raccontare le piparelle – dice Massimo Arena – significa raccontare la nostra storia. Una storia fatta di artigiani, di ricette tramandate a voce, di profumi che riempiono i vicoli del paese e che uniscono passato e presente e si spera anche il futuro».

Sono stati ispirati dai dolci messinesi, ma si differenziano da quelli siciliani per il taglio sottile, la quantità di mandorle nell’impasto, l’uso più parsimonioso delle spezie e l’assenza di alcune di queste (ad esempio del pepe, che invece spesso compare nella ricetta siciliana). «A inizio ’900 – racconta Arena – furono i fratelli Antonio e Paolo Strati, maestri dolciari locali, ad avviare la produzione delle piparelle. Seguirono altri nomi importanti della tradizione artigianale villese: Domenico Adamo, Carmelo Ventre, Federico Polistena, Antonio Bellantone e Pietro Greco, che contribuirono a mantenerne viva la memoria e la qualità nel tempo».

Per quanto riguarda la lavorazione le piparelle si preparano con un impasto «semplice e genuino». Mandorle, zucchero, miele millefiori o di arancio, spezie (cannella, chiodi di garofano), olio essenziale d’arancia e farina di frumento. Massimo Arena ci illustra anche la lavorazione che avviene in due tempi: si impastano gli ingredienti. Occorre impastare prima le mandorle, lo zucchero, miele mille fiori o di arancio. Si aggiungono quindi spezie come cannella e chiodi di garofano, e si profuma con olio essenziale di arancio ed infine si aggiunge farina di frumento. Poi si forma un filoncino da circa 500 grammi e si inforna a 180 gradi per 35-40 minuti. Il giorno successivo, il filone viene tagliato a mano, in fettine sottili da 4 mm, un’operazione che richiede precisione ed esperienza. Le fette ritornano in forno per essere tostate lentamente a 65 gradi per 10-12 ore.

È dall’antica lavorazione che si pensa prendano il nome di piparelle, poiché un tempo la cottura avveniva in stufe a legno che fumavano come pipe.

Massimo Arena suggerisce di gustarle «da sole, anche se si sposano perfettamente con un vino passito, un caffè o una tazza di tè. Si producono tutto l’anno, – aggiunge – e rappresentano un piccolo ma autentico simbolo dell’identità dolciaria della nostra terra».

La comunità dei pasticcieri di Villa San Giovanni ha deciso di dare vita a un Presidio Slow food con «l’obiettivo di far conoscere la tradizione delle piparelle e di definire, attraverso un disciplinare di produzione, le caratteristiche degli ingredienti (farina di grano coltivato in Calabria o a livello nazionale, miele di apicoltori della provincia di Reggio Calabria, mandorle provenienti da Calabria, Sicilia o Puglia, olio essenziale di arancia calabrese) e la tecnica di lavorazione. L’impegno di tutti è rivolto infatti a evitare l’industrializzazione del processo produttivo con la conseguente perdita delle caratteristiche artigianali e tradizionali e il ricorso a materie prime non locali o di bassa qualità. Tra gli obiettivi c’è anche un passo avanti ulteriore per migliorare la filiera produttiva, arrivando a usare esclusivamente ingredienti regionali».

(con la collaborazione di Slow food Calabria)