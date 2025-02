Reggio Capitale della Cultura 2027: attesa per audizione a Roma

2 minuti per la lettura

Reggio Calabria Capitale della cultura 2027, Falcomatà: «C’è molto entusiasmo e molta emozione perché vogliamo giocarcela bene, fino in fondo».

REGGIO CALABRIA- Cresce l’attesa per l’audizione di Reggio Calabria, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso grande entusiasmo e determinazione, sottolineando la qualità del progetto reggino e la volontà di competere al meglio con le altre città candidate. «Non sarà una presentazione ordinaria, il format sarà più coinvolgente e interattivo». Ha detto Falcomatà sottolineando: «C’è molto entusiasmo e molta emozione, e anche un po’ di adrenalina perché vogliamo giocarcela bene e fino in fondo. Siamo consapevoli della bontà del nostro progetto, ma anche del fatto che le altre città hanno lavorato sicuramente bene come noi».

Così Falcomatà si è espresso sull’imminente audizione a Roma per la candidatura di Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027, a margine della presentazione degli eventi del Carnevale Reggino 2025. Il primo cittadino ha riconosciuto «la nostra penisola è tutta bella, le nostre città sono tutte belle e ricche di storia. In contesti come questi, ogni località cerca di esprimere le proprie eccellenze, cercando di emergere in un panorama competitivo. Tuttavia – ha aggiunto con orgoglio – noi non siamo da meno: cercheremo di far valere le nostre qualità e prevalere sulle altre».

Il sindaco ha offerto anche una piccola anticipazione sui dettagli dell’audizione che si terrà a breve: «Non sarà una presentazione ordinaria. Il format sarà più coinvolgente e interattivo. I cittadini avranno la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming, collegandosi al sito del Ministero della Cultura. Per facilitare la partecipazione, il Comune ha organizzato anche un bus gratuito, messo a disposizione da Atam, che partirà a mezzanotte per permettere a chi ne ha fatto richiesta di raggiungere il luogo dell’audizione. Inoltre sarà allestito uno schermo nel Salone dei Lampadari, per seguire l’evento in diretta, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza».