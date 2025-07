Torna la Traversata dello Stretto che unisce nel nuoto due sponde

3 minuti per la lettura

PRENDE il via la 61esima edizione della Traversata dello Stretto, il consueto appuntamento che unisce, tramite il nuoto, due sponde divise da un lembo di mare e che, negli anni, è diventata una tappa da non perdere. Ieri mattina, l’incontro con la stampa tenutosi all’Alta Fiumara Resort, che, non a caso, offre la vista migliore dello Stretto.

La gara è prevista per domenica 3 agosto, alle 10 di mattina, e vanta ben ottanta iscritti provenienti dalle realtà sportive di tutta Italia. La traversata dello Stretto, organizzata dal Centro Nuoto Villa di Mimmo Pellegrino e l’Amministrazione, che ha organizzato gli eventi collaterali, è conosciuta come la “classica” del nuoto in acque libere. «È un campo di gara unico – afferma Pellegrino – che ha una bellissima anomalia».

«Il percorso ricalca quello dell’anno scorso – prosegue – con correnti diverse, che lo ricalca solo da un punto di vista geografico. Partiremo da Torre Faro, gli atleti percorreranno un tratto lungo la costa siciliana, Capo Peloro, boa di virata e inizia la traversata vera e propria fino a Cannitello, sotto la chiesa della madonna di Porto Salvo. Ultimo rush finale lungo la costa calabra fino al Porticciolo Turistico di Villa San Giovanni». Non manca un plauso verso l’amministrazione: «La stretta collaborazione con il Comune, quale coorganizzatrice, è un passo fondamentale, perché la traversata può diventare un simbolo identitario della città di Villa San Giovanni, negli anni a venire».

Al termine dell’intervento ricorda a chi vuole seguire la traversata, la Guardia Costiera raccomanda di rimanere a distanza di sicurezza, per evitare intralci. Ad illustrare la novità, è l’organizzatore Bruno Pecora: «Quest’anno, la gara durerà un’ora ed è riservata ad atleti abbastanza veloci. Chi rimarrà indietro, verrà fatto ritirare. È un’attività propedeutica, che diverrà molto più selettiva, che renderà la traversata molto più competitiva negli anni a seguire». Dello stesso avviso è Andrea Guarna, componente di Giunta del Coni, che porta i saluti del presidente Tino Scopelliti: «L’impegno degli organizzatori e degli sportivi dà lustro al Coni, presenti per rendere onore a chi organizza e porta avanti la passione per lo sport. Ogni anno, gli organizzatori cercano di portare innovazioni; mentre si organizza la tappa dell’anno corrente, si pensa a quali novità portare nell’edizione a seguire». «È una classica per il nuoto in acque libere – afferma Alfredo Porcaro, Presidente Fin Comitato Regionale Calabria – e c’è una prima fase da superare entro una determinata tempistica e superarne una seconda con lo stesso tempo. Caratteristica principale delle discipline in acque libere sono le correnti, per le quali non si possono prevedere né tempi, né durata della traversata».

Presenti i “padroni di casa” dell’Asd Blu Team Nuoto di Villa San Giovanni, rappresentati da Alfredo Laganà, istruttore, che non ha dubbi a riguardo: «È l’evento più atteso dell’anno, che vanta una cornice mozzafiato qual è lo Stretto e un numero importantissimo di nuotatori, con l’aiuto di tutta la comunità villese, tra barcaioli, Amministrazione e staff che riesce a portare avanti quest’edizione ormai da tanti anni». «Uniamo le due sponde attraverso il nuoto, un ponte fatto di bracciate, di gambate e di barcaioli» conclude. Netto il consigliere delegato allo Sport Giuseppe Cotroneo, accompagnato dalla sindaco Giusy Caminiti: «Una gara che unisce due sponde attraverso lo sport. Entusiasmo rinnovato».