Montebello Jonico, ecco l’aperimessa di don Zampaglione

2 minuti per la lettura

A Montebello Jonico don Giovanni Zampaglione ha deciso di prendere per la gola i fedeli e vara l’Aperimessa post celebrazione

MONTEBELLO JONICO (REGGIO CALABRIA) – “Nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Masella dopo la Mistica si mastica”. Con questo slogan, lanciato sui social, il parroco don Giovanni Zampaglione, spera di prendere per la gola i fedeli con l’obiettivo di stimolarli a partecipare alla Santa Messa domenicale. Nel concreto, don Zampaglione è disposto ad offrire, a cadenza mensile un aperitivo a tutti coloro che parteciperanno alla Santa funzione. Un’iniziativa mirata a ripopolare le Chiese.

DON GIOVANNI ZAMPAGLIONE E L’APERIMESSA A MASELLA DI MONTEBELLO JONICO

Don Giovanni ha lanciato quest’ennesima sua idea descrivendo la borgata Masella di Montebello Jonico come un paese bellissimo. «D’estate soprattutto, nei mesi di luglio, agosto e settembre, è molto frequentato da turisti, da tantissimi che fanno trekking (Prastarà è una meta ambita) e poi è un paese tranquillo per chi vuole rilassarsi – ha sottolineato nel suo post don Giovanni – durante il periodo invernale io ed il consiglio pastorale ci occuperemo di organizzare delle serate, così da ritrovarci, stare insieme e fare comunione».

«Comunione e gareggiare nello stimarsi a vicenda sono espressioni che oltre a piacermi vorrei che entrassero nel cuore di ogni giovane e della stessa comunità. Il mio è un invito a ritrovarsi (giovani, adulti e bambini) ogni domenica a Messa, perché la domenica va santificata. Il tutto offerto naturalmente da me. Carissimi giovani e adulti, mi raccomando – ha proseguito esortando i fedeli – venite a messa e ogni fine mese vivremo questo momento di condivisione e comunione fuori in piazza Chiesa. Voi portate l’unico ingrediente: il vostro sorriso. Mi auguro che ci sia tantissima partecipazione sia a messa e poi a fine messa (ogni mese) aperitivo per tutti. Dopo la Mistica c’è sempre la Mastica».