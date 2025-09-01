San Luca, arriva in paese la statua della Madonna di Polsi

4 minuti per la lettura

L’arrivo a San Luca inatteso della Madonna di Polsi spezza il silenzio delle polemiche e restituisce speranza a un popolo ferito.

SAN LUCA- «Bonavenuta a Santuluca, Vergine Santa. Portati paci, grazie e saluti pa’ tutti San Luca» (Benvenuta a San Luca Vergine Santa. Porta pace, grazie e salute per tutto san luca).

Un grido di preghiera, carico d’amore e di attesa, ha squarciato quel silenzio carico d’attesa e emozione. Era la voce di una giovane donna, e dietro la sua voce c’era quella di un intero paese. Così, oggi, 1 settembre 2025 alle ore 13:05, la statua della Madonna di Polsi ha varcato la soglia della chiesa di Santa Maria della Pietà. E, a San Luca la commozione è stata incontenibile. Una sorpresa, quasi un miracolo, che ha colto i cittadini impreparati ma pronti con il cuore.

Le voci del possibile arrivo della statua della Madonna di Polsi si erano rincorse fin dall’alba, tra conferme e smentite, tra la speranza e la paura di un’illusione. E invece, all’improvviso, l’attesa si è fatta certezza: alle 12:50 la statua della Madonna di Polsi era arrivata davvero a San Luca. Le strade, spoglie fino a pochi minuti prima, si sono colorate di bandierine improvvisate bianche e azzurre. C’è chi ha ordinato fiori in fretta e furia, facendoli portare in chiesa, chi ha steso un drappo bianco sul balcone. Tutto in corsa, tutto con il fiato corto, come quando si aspetta una madre che torna da lontano e non vedi l’ora di abbracciarla.

Dentro la chiesa, un applauso fragoroso ha accolto la statua. C’erano lacrime, mani giunte, sguardi che brillavano, sorridi e tanta, tantissima commozione e ringraziamenti. Una donna ha sussurrato: «Pensavo di non vederla quest’anno… e invece che bella sorpresa». Un’altra ha ripetuto a voce alta: «Buongiorno e bona venuta a vui, Madonna», ricordando le parole incise sui gradini della chiesa. C’era anche il vescovo della diocesi Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva. Ha scelto di rimanere un passo indietro, lasciando che fosse il popolo ad accogliere la sua Madonna. Commosso, ha bisbigliato: «Avrei voluto avvisarli prima, ma non ho potuto».

Ma in quell’applauso che i fedeli gli hanno rivolto, c’era anche il perdono per i giorni amari appena trascorsi. In chiesta erano presenti anche i tre componenti della commissione straordinaria di San Luca. Massiccio, soprattutto un evento religioso, lo schieramento di forze dell’ordine mandato per scortare la statura della Madonna da Polsi a San Luca.

E, la statua, scortata dalle forze dell’ordine, ha viaggiato da Polsi su un furgoncino bianco. Non hanno portato il simulacro grande – impossibile da spostare- che abita il Santuario di Polsi, ancora chiuso dal cantiere, ma l’effigie più piccola, simbolo comunque di una maternità che per i fedeli ancor più di San Luca non ha misura. E, infatti, su quel furgoncino bianco non era messa “solo” una statua: c’era un’identità intera di un paese, un legame antico che per generazioni ha consolato, protetto e unito il popolo di San Luca.

Domani, alle 18:30, a San Luca ci sarà la Messa solenne per la Madonna della Montagna. Intanto, dalle 13:05 di oggi, la Madonna della Montagna resterà nella chiesa del paese, pronta ad ascoltare le preghiere dei suoi fedeli. Alle ore 18 di oggi inizierà la novena, alle 18:30 la santa messa e dalle 22 ci sarà la veglia che porterà al due settembre. Fino alla fine del mese di settembre, San Luca e qualsiasi fedele potrà stringerla ancora una volta nella chiesa Santa Maria della Pietà. Non verrà spostata. Non sarà portata in nessun altro paese. Resterà a San Luca.

E, intanto, per chi non conosce questa fede, può sembrare difficile comprenderne l’urgenza, la visceralità con cui si vive. Ma non serve capire fino in fondo per poter rispettare e gioire della gioia altrui. Perché nel modo in cui un popolo prega la propria Madonna c’è la sua storia, c’è la sua voce, c’è la sua dignità. E solo chi ha cuore pulito da preconcetti e solo chi ha voglia di capire può davvero vedere il bello della devozione alla Madonna di Polsi.

Oggi San Luca respira di nuovo. Dopo settimane di amarezze, di proteste, di ferite aperte, la comunità ha ritrovato la sua Madre. Non una statua soltanto, ma un cuore che torna a battere in mezzo al paese. Al suo paese. Perché non c’è forza al mondo che possa fermare l’amore di un popolo per la sua Vergine.

