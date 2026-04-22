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Il San Giorgio d’Oro assegnato a Nino Spirlì. A renderlo noto ai cittadini, dai social, lo stesso ex presidente della Regione

La città si prepara alla giornata del Santo Patrono San Giorgio che si celebrerà giovedì 23 aprile, tra polemiche, incapacità comunicative e, fortunatamente, qualche preziosa conferma.

L’occasione delle celebrazioni di San Giorgio mette in rete anche la Giornata Internazionale del Libro, e pertanto la Rete dei musei e dei siti culturali di Reggio Calabria ha promosso un articolato programma diffuso; giovedì musei, spazi espositivi e luoghi della cultura aprono le proprie porte con iniziative dedicate a pubblici diversi, tra arte, letteratura, teatro, didattica e nuove tecnologie.

REGGIO SI PREPARA AI FESTEGGIAMENTI PER SAN GIORGIO, IL PATRONO



L’iniziativa, inserita nel sistema “Cultura in Comune”, mette in rete le principali istituzioni culturali del territorio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale cittadino e rafforzare il ruolo dei musei come presìdi di partecipazione e crescita collettiva; una giornata che intreccia la tradizione legata al Santo Patrono con il valore universale del libro in un percorso che guarda anche ai prossimi appuntamenti già in calendario, con la Notte Europea dei Musei del 16 maggio e la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER SAN GIORGIO



Al Museo Archeologico Nazionale è in programma alle ore 17.00 “Metalmorphosis – Evento mostra Gianni Versace”, un percorso che unisce arte classica, moda contemporanea e nuove tecnologie. Al Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, sempre alle ore 17.00, la presentazione del volume “Come in uno specchio” di Flavio Caroli, dedicato alla figura di Sofonisba Anguissola, con collegamento con l’autore, seguita alle ore 19.00 dallo spettacolo teatrale “Zaleuco e Nosside” a cura della compagnia BA17.

Il Museo Diocesano propone visite con ingresso ridotto alle proprie collezioni e alla Mostra “San Prospero, un ponte tra due comunità” e, alle ore 11.00, il laboratorio per bambini “San Giorgio – Il santo cavaliere”. Il Muse A – Museo Interattivo Antincendio ospita alle ore 21.00 “Ulisse on the road”, produzione Officine Jonike Arti. Il Museo di Biologia Marina propone alle ore 17.00 la presentazione del libro “odissea dell’Odissea – ODYSSEY’s odyssey” di Angelo Vazzana.

Il circuito che comprende Pinacoteca Civica, Biblioteca, Villetta De Nava e Castello Aragonese offre un ricco programma tra mostre, percorsi tematici e attività culturali. Alla Villetta De Nava è visitabile la mostra “Marinetti a Reggio Calabria”. Al Castello Aragonese il festival “La Primavera della Bellezza”. Alla Pinacoteca Civica è allestita la mostra “Primavera Arte”, aperta fino al 16 maggio, insieme a esposizioni dedicate a Enzo Benedetto e a una selezione di arte contemporanea da collezioni private.

I PROFUMI DEI SANTI AL MUSEO DEL BERGAMOTTO

Il Museo Nazionale del Bergamotto, dalle ore 17.00 alle 19.00, si svolge “I profumi dei Santi”, un percorso esperienziale tra degustazioni olfattive di profumi e cibi. Ecolandia propone, dalle ore 16.00 alle 17.30, “Sulle orme di Ulisse”, attività laboratoriale per i più piccoli. Il Piccolo Museo San Paolo ospita alle ore 10.00 l’incontro-visita “Dal sacro al profano”. Il Museo Faunistico Diorama presenta una mostra fotografica naturalistica in ricordo di Sergio Tralongo presso il Forte Poggio Pignatelli.

SAN GIORGIO, I RITARDI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA



Intanto in città ad essere in ritardo sul tabellone di marcia delle celebrazioni è proprio il Comune di Reggio Calabria. Il parroco della chiesa di san Giorgio, don Nuccio Cannizzaro aveva inviato come ha sempre fatto in questi anni la documentazione richiesta al Comune ma l’Amministrazione non ha mai risposto lasciando in sospeso l’organizzazione. Uno stato di profonda incertezza che ha portato il parroco a protestare dai suoi social.

SAN GIORGIO D’ORO, IL CAMBIAMENTO DI “PROSPETTIVA”

Alla fine un incontro chiarificatore con il sindaco reso noto sempre dal sacerdote dal suo profilo Facebook. «Il Comune – scrive don Nuccio – ha riconosciuto un difetto di comunicazione nel dare notizie alla parrocchia anche per la manifestazione del San Giorgio d’oro. Mentre all’inizio si era concordato di procedere come lo stesso anno, con il concerto dei cori reggini e l’orchestra, il cambiamento di prospettiva non è stato comunicato agli interessati, che hanno continuato a lavorare all’organizzazione del concerto, salvo apprendere che la manifestazione del San Giorgio d’oro quest’anno si sarebbe svolto con altre modalità».

DON NUCCIO CANNIZZARO: «PROBLEMA SORTO NELLA MACCHINA BUROCRATICA»

«Nella riunione sono state chiarite le rispettive posizioni, fatta salva la buona fede del sindaco – scrive don Nuccio Cannizzaro – il problema è sorto all’interno della macchina burocratica. Il sindaco vuole trovare le risorse per un sostegno alle iniziative in cantiere. Ho preso atto del chiarimento – scrive ancora il parroco -, rammaricandomi che questi fraintendimenti si sarebbero potuti evitare se ci fosse stato una maggior comunicazione». Una comunicazione, però, che almeno fino a ieri sera non è arrivata dal Comune , neppure su sollecitazione della stampa cittadina.

SAN GIORGIO D’ORO A NINO SPIRLÌ



Qualche novità sulla manifestazione dedicata alla massima onorificenza cittadina è invece giunta dall’ex presidente della Regione, Nino Spirlì, peraltro della Lega, che, dai suoi social media, felice e commosso, ha ringraziato l’amministrazione comunale per essersi visto attribuire la massima onorificenza reggina dando appuntamento alla cittadinanza per oggi, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10 e 30 al Teatro comunale Cilea con ingresso gratuito.

SAN GIORGIO E IL PREMIO ANASSILAOS

Sempre attiva e pronta, dal passo felpato ma sicuro invece l’associazione Anassilaos che con orgoglio hanno invece annunciato la XXVII edizione del Premio Anassilaos San Giorgio per venerdì alle ore 17 e 30 dalla sala Monteleone del consiglio regionale. Lungo, come di consueto, l’elenco dei premiati.

L’ELENCO DEI PREMIATI

Tra di loro il procuratore Roberto di Palma, il pittore ed artista Antonio Saccà per l’arte figurativa, l’ingegnere Felice Iracà comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, la scuola carabinieri di Reggio, l’archivio di stato di Reggio Calabria. Il polo culturale Mattia Preti del consiglio regionale della Calabria, l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia- Utic del Gom, la stazione sperimentale per l’essenze e per i derivati. Mauro Campello direttore del dipartimento di Neuroscienze del Gom, Vittoria Zaminga per le attività di promozione umana e sociale, Francesco Lucianò, capo della segreteria tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il professore Gennaro Cortese presidente regionale e provinciale dell’associazione delle forze armate, il Dg Gabriele Martino, il gruppo teatro libero gallicese, la Domotek volley Reggio, l’economista e docente universitario Santi Nunnari.

Ed ancora premi alla memoria per il professore Giovanni Trecroci e don Pipppo Curatola, per lo scrittore Giuseppe Battaglia ed il giornalista Cristofaro Zuccalà.