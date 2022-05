La moda reggina si afferma a Dubai con le collezioni di Cheren Hesse Surfaro

2 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Arte, moda e cultura sono gli ingredienti principali dell’International Fashion Festival svoltosi negli Emirates, a Dubai il 5-6-7 Maggio. Di organizzazione italiana, curata dal Patron Rosario Stagno, sfilano su passerelle caratteristiche e suggestive le collezioni “Barock & Urban Vibes” della stilista reggina Cheren Hesse Surfaro.

Nella prima location dell’evento, al Royal Mirage, avviene l’applauso ed il consenso del patron dell’evento e del grande pubblico verso la già pluripremiata collezione Barock.

“Non mi aspettavo questo grande riscontro alla mia prima tappa internazionale. Sono estremamente entusiasta. Dubai è esattamente come la si immagina: ricca, carismatica e calorosamente accogliente”, commenta Cheren Hesse Surfaro.

Successivamente, l’evento prosegue con la coloratissima collezione “Urban Vibes” sfilata su uno yatch con arredamento orientale e shooting fotografico tra le scenografie ed i colori tipici del deserto arabo. Maria Caterina Imperiale, Miu, Yajima, Berhomi Zigrida, Avinash Rajwani, Lusi Pitruzzello, Valentina D’Angelo, Piero Camello sono altri nomi dell’alta moda internazionale presenti all’evento e la straordinaria partecipazione della stilista Giusy Di Bartolo di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, con la sua raffinata ed elegante collezione capsula.

A sfilare su queste prestigiose passerelle negli Emirates vi sono i nomi di due giovanissimi ballerini e promesse reggine della moda: Antonino Schiavone (vincitore della categoria “teen” al TheBest Model Of the Europe, 2021) & Manuela Schiavone (Miss Eleganza 2021, Spagna) attivi nel fashion, già con un importante bagaglio di passerelle internazionali.

Sempre da Reggio, è presente all’evento anche l’AC fashion “Star Award” con la Presidente Marlena Donatella Maimone con parte dei soci: Pietro schiavone e Giovanna La Russa. La Star Award consolida a Dubai la partnership con il patron di questo evento (Rosario Stagno), il quale offre la possibilità ai partecipanti di accedere al mondo della moda tramite il contest “The Best Model Of the Europe”.

Si conclude così questo viaggio internazionale fashion con esponenti reggini che si affermano nel mondo, portando l’eccellenza locale sotto i riflettori delle Catwalk (passerelle) estere più esclusive.